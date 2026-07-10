¿Mensaje oculto? Christian Nodal comparte una foto con su abuelo y enciende las redes

Christian Nodal volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por un concierto. El cantante compartió una imagen en sus historias de Instagram que rápidamente comenzó a generar comentarios entre sus seguidores.

En la foto, publicada este viernes 10 de julio, aparece abrazando a don Ramón, su abuelo materno, durante una visita a Mecatlán, Nayarit. Nodal recarga la cabeza sobre el hombro de su abuelo mientras sostiene una botella de cerveza, una escena que muchos describieron como íntima y llena de cariño.

Sin embargo, hubo un detalle que captó todavía más la atención. Como música de fondo eligió "Mi Viejo", de Piero, un tema dedicado a la figura paterna que habla del paso del tiempo, la familia y el reconocimiento hacia un padre. Esa elección fue suficiente para que en redes sociales comenzaran las interpretaciones.

Aunque el artista no escribió ningún mensaje adicional ni explicó el motivo de la publicación, muchos usuarios consideraron que la canción podría tener un significado especial, sobre todo por la situación que desde hace varios meses rodea a su familia.

La publicación llegó después de otra serie de fotos

Horas antes de compartir la imagen con su abuelo, Christian Nodal había publicado varias fotografías desde Nashville, donde aparece junto a una mesa de billar.

Como suele ocurrir con muchas de sus publicaciones recientes, el cantante no dio contexto sobre esas imágenes. Poco después llegó la fotografía con don Ramón, y fue esa la que terminó robándose la conversación entre sus seguidores.

Christian Nodal y su abuelo materno Especial

Para muchos fans, la combinación de la imagen familiar y la canción elegida no fue casualidad, aunque hasta ahora el intérprete no ha confirmado que exista algún mensaje detrás de la publicación.

La disputa legal con sus padres sigue dando de qué hablar

Las especulaciones alrededor de Christian Nodal no son nuevas. Desde hace varios meses se habla del distanciamiento que mantiene con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal.

El conflicto habría comenzado por el control de la marca "Christian Nodal". De acuerdo con la información que ha trascendido, Jaime González, quien durante años manejó parte de la carrera del cantante a través de JG Music, renovó el registro del nombre artístico ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ese registro le otorgaría el control sobre el nombre, la imagen y parte del catálogo musical del sonorense hasta 2036. La marca fue registrada cuando Nodal todavía era menor de edad y, según las versiones difundidas, nunca fue transferida a su nombre al cumplir la mayoría de edad.

Nodal IG nodal

Ante este escenario, el cantante inició el pasado 22 de abril el proceso para registrar la marca "El Forajido", un nombre con el que busca fortalecer su identidad artística de forma independiente.

Hasta el momento ninguna de las partes ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso legal ni sobre el estado actual de la relación familiar.

Las redes también reflejan el distanciamiento

Los seguidores del intérprete de Adiós Amor también han notado cambios en sus redes sociales.

Desde hace algún tiempo, Christian Nodal dejó de seguir a sus padres en Instagram y eliminó varias publicaciones en las que aparecía con ellos. Estos movimientos alimentaron aún más las versiones sobre un posible alejamiento familiar.

Aun así, tanto el cantante como sus padres han preferido mantener silencio y no responder públicamente a los rumores.

Sus abuelos, un apoyo constante

Si hay una parte de su familia con la que Nodal sigue mostrando una relación cercana es con sus abuelos maternos.

No es la primera vez que comparte momentos junto a don Ramón y doña Mela. El pasado 27 de mayo publicó una fotografía en blanco y negro donde ambos lo abrazaban, mientras su abuelo le daba un beso en la frente.

En aquella ocasión utilizó como fondo musical "Mama, I'm Coming Home", de Ozzy Osbourne, una canción que también provocó múltiples interpretaciones entre sus seguidores por su letra relacionada con el regreso al hogar y la reconciliación.

El propio cantante ha contado anteriormente que sus abuelos fueron fundamentales durante uno de los momentos más complicados de su vida. Por esa razón, muchos consideran que su presencia constante en las publicaciones del artista refleja el vínculo especial que mantiene con ellos.

Ángela Aguilar también convive con la familia de Nodal

Mientras continúan los rumores sobre la relación con sus padres, Christian Nodal sigue compartiendo tiempo con otros integrantes de su familia junto a Ángela Aguilar.

El pasado 22 de junio ambos asistieron al cumpleaños de Iván Nodal, primo del cantante. La reunión fue privada y reunió a varios familiares cercanos.

Durante esa celebración, Ángela Aguilar publicó algunos momentos en sus historias de Instagram. En uno de los videos se observa a Nodal cantando "Sin Fortuna", de Gerardo Reyes, mientras besa a su esposa en un ambiente relajado.

Ángela Aguilar y Chirstian Nodal Especial

Más tarde comenzaron a circular fotografías y videos de esa fiesta en distintas cuentas de fans, donde también aparecen conviviendo alrededor de una alberca y disfrutando de música en vivo.