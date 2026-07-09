“¡Amor!” Captan a Ángela Aguilar gritándole a Christian Nodal tras el México y Ecuador

Ángela Aguilar y Christian Nodal, se han colocado últimamente como dos de los artistas más comentados en redes sociales, luego de asistir al encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, donde el conjunto mexicano consiguió una victoria por marcador de 2-0.

Aunque ambos disfrutaron del partido desde las gradas, un momento ocurrido al finalizar el encuentro, terminó captando la atención de miles de usuarios, quienes han compartido videos.

Foto: Captura de video

¿Qué ocurrió cuando terminó el partido?

Mientras los asistentes abandonaban el estadio, varios aficionados reconocieron a Christian Nodal y aprovecharon la oportunidad para acercarse a él.

El intérprete de música regional mexicana decidió detenerse unos instantes para convivir con sus seguidores, quienes comenzaron a cantar junto a él uno de sus mayores éxitos, "Adiós amor". El cantante se mostró sonriente y participó con entusiasmo en el improvisado momento musical.

Ángela Aguilar junto a Christian Nodal. Foto de FB: Ángela Aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar le gritó "amor"?

En un video publicado en TikTok por la usuaria @marthafuentes077, se observa que Ángela Aguilar ya se dirigía hacia la camioneta que los esperaba cuando notó que su esposo se había quedado conviviendo con los fans.

Fue entonces cuando la cantante volteó hacia donde estaba Christian Nodal y le lanzó un llamado con un fuerte "¡Amor!", aparentemente para invitarlo a continuar el camino y reunirse con el resto del grupo.

Sin embargo, el sonorense prefirió permanecer unos segundos más junto a sus seguidores, quienes continuaron interpretando la canción mientras él sonreía y los acompañaba, momento que fue aprovechado para grabarlo y escucharlo cantar en vivo.

Foto: Captura de video

¿Quiénes acompañaban a la pareja?

Durante ese momento, Ángela Aguilar no estaba sola. La cantante permanecía junto a Pepe Aguilar y otras dos mujeres, quienes esperaron pacientemente a que Christian Nodal terminara de convivir con los aficionados antes de retirarse del lugar.

Lejos de mostrarse incómoda, Ángela también aprovechó la escena para sacar su teléfono celular y grabar parte del instante, mientras el video seguía siendo registrado por los presentes.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

En los comentarios, varios usuarios destacaron la actitud de Ángela Aguilar durante el momento, señalando que les pareció un gesto cariñoso la forma en que grabó a Christian. Algunos incluso afirmaron que el cantante luce feliz a su lado y que la relación sigue mostrando muestras de complicidad. También hubo quienes elogiaron la belleza de la intérprete, mientras que otros aprovecharon para lanzar críticas hacia quienes cuestionan la relación.

En general, los videos de Nodal y Ángela, han circulado durante varios días en plataformas digitales y han generado todo tipo de comentarios entre los internautas. Como ha ocurrido en otras ocasiones, cualquier aparición pública de la pareja continúa despertando gran interés.