"Amiga, date cuenta": Acusan a Nodal de ignorar a Ángela Aguilar en partido de México | VIDEO

La victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador dejó grandes momentos para la afición. El triunfo por 2-0 aseguró el pase del combinado nacional a la siguiente ronda del torneo y el ambiente en el Estadio Ciudad de México fue completamente festivo.

Entre los asistentes estuvieron Pepe Aguilar, su esposa Aneliz Álvarez, Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes disfrutaron el encuentro desde uno de los palcos junto a otros invitados, entre ellos la cantante María José y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Aunque el partido acaparó la atención durante los 90 minutos, al terminar el encuentro las cámaras comenzaron a enfocarse en los famosos presentes. Fue entonces cuando varios videos empezaron a viralizarse y dieron pie a todo tipo de interpretaciones en redes sociales.

Christian Nodal celebró con la afición tras el triunfo de México

Al finalizar el encuentro, Christian Nodal no ocultó su emoción por la victoria del Tri.

El intérprete de regional mexicano descendió hacia una de las zonas donde se encontraba la afición y comenzó a convivir con los asistentes. Incluso se animó a cantar "Adiós Amor", uno de los mayores éxitos de su carrera, mientras decenas de personas lo acompañaban entre aplausos y gritos.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde muchos destacaron que desde hacía tiempo no se veía al cantante tan relajado y cercano con sus seguidores.

Los videos con Ángela Aguilar desataron la polémica

La controversia comenzó después de que María José compartiera una fotografía junto a Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez durante el partido.

Más tarde aparecieron distintos videos grabados desde el palco, los cuales fueron analizados por miles de internautas.

Uno de ellos muestra el instante en que México celebra una anotación. En las imágenes se observa que Nodal rodea con uno de sus brazos a María José mientras también tiene contacto con Ángela Aguilar. Sin embargo, varios usuarios señalaron que retiró rápidamente el brazo de la cantante, lo que dio origen a múltiples comentarios.

En otro clip, María José y Christian Nodal aparecen celebrando el triunfo del Tricolor mientras gritan con entusiasmo una frase relacionada con la victoria mexicana, lo que también llamó la atención entre los seguidores.

Pero el video que más conversación generó fue otro ángulo del festejo de un gol.

Ahí se aprecia cómo Ángela Aguilar intenta abrazar por los hombros a su esposo mientras ambos celebran. Nodal, por su parte, continúa levantando los brazos y festejando sin responder al gesto. Incluso, debido al movimiento, termina empujando ligeramente a la cantante, quien simplemente sonríe y sigue viendo el partido.

Aunque las imágenes no muestran ninguna discusión, fueron suficientes para que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre la interacción entre ambos.

Las redes sociales reaccionan: "Amiga, date cuenta"

Como suele ocurrir con cualquier aparición pública de la pareja, los comentarios no tardaron en multiplicarse.

Muchos usuarios interpretaron que Christian Nodal se mostró más cercano a María José que a Ángela Aguilar durante varios momentos del encuentro, mientras otros consideraron que todo se trató únicamente de la emoción propia de un partido de futbol.

Entre los mensajes que más se repitieron destacan:

"Amiga, date cuenta".

"Amiga, date cuenta". "Ni siquiera la voltea a ver".

"Ahí no es".

"Me da pena Ángela, suplica amor".

"Pobre Ángela, por más que abrazaba a Nodal, él estaba con La Josa".

"Qué necesidad de estar agarrándolo todo el tiempo".

"Terrible".

También hubo quienes recordaron que Christian Nodal y María José coincidieron hace años en La Voz, por lo que señalaron que ambos mantienen una buena relación desde entonces.

Incluso algunos usuarios mencionaron la presencia de Belinda en el estadio, quien acudió como invitada de la FIFA para entregar el reconocimiento al mejor jugador del encuentro, aunque no convivió con la familia Aguilar.

'Adiós Amor' suena en el Estadio Ciudad de México. Especial

Las imágenes siguen dividiendo opiniones

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han respondido a los comentarios que surgieron tras su aparición en el estadio.

Mientras algunos consideran que los videos muestran un supuesto desaire del cantante hacia su esposa, otros creen que las imágenes han sido sacadas de contexto y que únicamente reflejan la intensidad con la que ambos vivieron la victoria de la Selección Mexicana.

Lo cierto es que los clips continúan acumulando miles de reproducciones y comentarios, convirtiendo a la pareja en uno de los temas más comentados en redes sociales, incluso por encima del propio resultado del partido entre México y Ecuador.