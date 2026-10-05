El asesinato del mexicano Lorenzo Salgado se convierte en tema de campaña electoral en Texas

El asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente de ICE se ha convertido en una campaña electoral en contra de los candidatos republicanos en Texas, a escasas semanas de la elección.

“El ICE ya mató a Lorenzo Salgado Araujo sin cámaras corporales. Esto solo va a empeorar si no sacamos a los que están a cargo. Vota este 3 de noviembre”, dice un mensaje divulgado en diversas plataformas de redes sociales.

La Liga de Mujeres Electoras de Houston usó su cuenta de Instagram para informar en inglés y español que “todos los residentes merecen la oportunidad de vivir y trabajar con seguridad. Nuestra comunidad merece respuestas claras”, a partir de las elecciones intermedias.

Una encuesta de NBC en Texas reveló que sólo para 6% de los latinos la migración es un tema importante en esta elección, y en cambio siete de cada diez latinos piensan que “la aplicación de las leyes de migración por parte de Trump ha ido demasiado lejos”.

El homicidio del padre de familia mexicano que había vivido 30 años en Houston sin antecedentes delictivos y tenía una pequeña empresa de construcción, incluso ha cambiado el parecer de electores latinos que antes votaron por el presidente Trump y sus candidatos en Texas.

Albert Riseño, por ejemplo, votó tres veces por el presidente y los candidatos que Trump apoyó en Texas, pero ahora se declara “culpable de los cargos que se me imputan: yo voté por Trump”, y lo que le motiva para esta siguiente elección es que ve que “no hay palabras para describir lo que está pasando; todos tienen miedo”.

Una organización empezó un curso de formación de observadores constitucionales, que documentará cualquier intento de llevar ese miedo a las casillas del 3 de noviembre.

En testimonios de electores, influye tanto el hecho de que Salgado Araujo de 52 años muriera por un disparo a quemarropa al tórax sin oponer ningún tipo de resistencia, como el hecho de que las autoridades insistan en que el oficial le disparó en defensa propia porque Salgado trató de arrollarlo, lo que contradicen bajo juramento tres testigos presenciales.

Lorenzo Salgado conducía por un vecindario de trabajadores de Houston para recoger a su equipo de construcción al amanecer del 7 de julio, cuando, de acuerdo con videos, dos vehículos sin marcas lo siguieron y se le atravesaron en el camino, por lo que el mexicano detuvo su vehículo tipo van.

En cuanto Salgado se detuvo, el oficial Gregory Feathers, del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), metió el brazo con su arma por la ventanilla del pasajero y disparó a escasa distancia.

El médico forense del condado de Harris determinó que se trató de un homicidio.