Ernesto Ruffo niega acusaciones por huachicol fiscal y ofrece documentación

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, rechazó las acusaciones relacionadas con el caso de huachicol fiscal y aseguró que la empresa Ingemar, de la que es accionista, importó combustibles de manera legal, con permisos y pago de impuestos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Ruffo sostuvo que existen errores y falta de transparencia en la actuación de algunas instancias gubernamentales y afirmó que podría no haberse proporcionado toda la información a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ruffo asegura que Ingemar importó combustibles legalmente

El exmandatario afirmó que su participación en la empresa se limitó a ser accionista y negó haber intervenido directamente en la operación de importación de combustibles.

“Es un asunto grave que quien funge como presidente de la República, en cuanto a un caso muy particular, donde yo como accionista soy parte de esa empresa que importó combustibles de una forma legal, con permiso, con pago de impuestos y todo eso pues está documentado, soy el mayor interesado para que esto se aclare y transparente”.

Ruffo señaló que la importación de combustibles involucra distintas entidades y sostuvo que ha estado dispuesto desde hace más de un año a presentar la documentación necesaria para aclarar el caso.

“Yo nunca actué u operé dentro de la misma dinámica de importar combustibles, pero pues eso ya lo dirimirá el juez a la hora de revisar toda la información”, afirmó.

Cuestiona actuación de autoridades en el caso

El exgobernador cuestionó la actuación de la aduana y de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación.

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“Hay una operación donde la aduana, que es el sujeto sustantivo, no ha actuado con responsabilidad y transparencia, y ha dejado ver una serie de situaciones de importaciones repetitivas donde nos responsabilizan a esta empresa donde soy accionista en Ingemar”.

Ruffo afirmó que la FGR informó a la presidenta que la empresa de la que es accionista estaba relacionada con la coordinación del caso y consideró que existe la posibilidad de que Sheinbaum no cuente con toda la información.

“Yo soy el mayor interesado de aclarar y de poner los elementos a la mano de la presidenta para que ella misma pueda constatar lo que está sucediendo”, sostuvo.

Niega haber participado directamente en las importaciones

Ruffo insistió en que su única participación dentro de la empresa fue como accionista y que será el juez quien determine las responsabilidades correspondientes al revisar la documentación.

El exgobernador también cuestionó presuntos errores cometidos por autoridades en otro operativo relacionado con 59 millones de litros de combustible, caso que mencionó como ejemplo de posibles fallas documentales dentro de las instituciones.Ruffo atribuye señalamientos a su trayectoria política

El exgobernador consideró que su trayectoria política pudo influir en la percepción pública de su caso y señaló que algunas personas lo han denominado “preso político”.

Ruffo recordó que fue alcalde, gobernador, senador y diputado, y afirmó que su trayectoria forma parte del contexto político alrededor del proceso que enfrenta.

Ernesto Ruffo Apple, ex gobernador de Baja California, salió del Centro de Federal de Prevención y Readaptación Social núm. 1 “ El Altiplano”. Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Sobre el fenómeno del huachicol fiscal, sostuvo que las autoridades podrían estar buscando un “chivo expiatorio” y cuestionó la transparencia en el manejo de los combustibles y otros asuntos de la vida pública nacional.

Ruffo dejó el penal de máxima seguridad del Altiplano para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, después de que una jueza federal autorizó el cambio debido a su edad, 74 años, y a su estado de salud.