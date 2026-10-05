Muere a los 62 años Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’

Robert Kelker-Kelly, actor estadounidense reconocido por interpretar a Bo Brady en la telenovela “Days of Our Lives”, murió a los 62 años. La noticia fue confirmada este 5 de octubre de 2026, luego de que el intérprete falleciera el pasado 3 de octubre en Missouri.

La noticia causó sorpresa entre los seguidores de las telenovelas estadounidenses, particularmente entre quienes recuerdan su paso por “Days of Our Lives”, producción en la que asumió uno de sus personajes más importantes durante la década de 1990.

¿Quién era Robert Kelker-Kelly?

Muere a los 62 años Robert Kelker-Kelly. ZUMA Press, Inc.

Robert Kelker-Kelly nació el 18 de abril de 1964 en Cleveland, Ohio, y creció en Wichita, Kansas. Su interés por la actuación comenzó desde joven y posteriormente se trasladó a California para desarrollar una carrera en la industria del entretenimiento.

Su primer papel importante en una telenovela llegó en 1987, cuando se incorporó a “Another World” como Sam Fowler, personaje que interpretó hasta 1990. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó algunos años después con “Days of Our Lives”.

En 1992, Kelker-Kelly tomó el lugar de Peter Reckell como Bo Brady, uno de los personajes centrales de la historia. Permaneció en la producción hasta 1995, cuando Reckell retomó el papel. Durante esa etapa compartió pantalla con Kristian Alfonso, quien interpretaba a Hope Brady, y Lisa Rinna, como Billie Reed.

Su trabajo en la telenovela le valió dos reconocimientos en los Soap Opera Digest Awards: en 1994 fue distinguido como Mejor Actor Protagónico y al año siguiente recibió, junto a Lisa Rinna, el premio a la Pareja Más Popular de una Telenovela.

Después de su salida de “Days of Our Lives”, continuó trabajando en televisión. Uno de sus siguientes personajes destacados fue Stavros Cassadine en “General Hospital”, producción en la que tuvo participaciones entre 2001 y 2002 y posteriormente regresó para algunas apariciones.

Con el paso de los años, el actor fue alejándose de los reflectores y también desarrolló una carrera como piloto.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Robert Kelker-Kelly?

Muere a los 62 años Robert Kelker-Kelly. Barry King / Grosby

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una causa oficial de muerte. De acuerdo con información reportada por TMZ, Kelker-Kelly se encontraba en su domicilio en St. Peters, Missouri, cuando comenzó a experimentar dolor en el pecho y posteriormente perdió el conocimiento.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir un reporte alrededor de las 8:16 de la noche del 3 de octubre. El actor no respondía y no respiraba, por lo que los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero finalmente fue declarado muerto.

Las autoridades indicaron que no encontraron circunstancias sospechosas relacionadas con el fallecimiento. Aunque algunos reportes han mencionado un posible paro cardiaco o un evento médico, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que esa haya sido la causa de su muerte.

Las acusaciones de Lisa Rinna contra Robert Kelker-Kelly

El nombre de Robert Kelker-Kelly había vuelto a aparecer en los medios meses antes de su muerte debido a las declaraciones de Lisa Rinna en sus memorias publicadas este año.

La actriz recordó su experiencia trabajando con el intérprete en “Days of Our Lives” y realizó acusaciones relacionadas con el comportamiento que, según su relato, tuvo Kelker-Kelly durante aquella etapa. Entre otras cosas, afirmó que enfrentó situaciones de abuso verbal, manipulación y juegos mentales.

Tenía que trabajar con él todos los días, a menudo medio desnuda para hacer escenas de amor”, escribió Lisa Rinna en sus memorias.

La actriz afirmó que, si no accedía a lo que él pretendía, el actor dejaba de hablarle.

Rinna describió a Kelker-Kelly como alguien imprevisible y señaló que la situación resultaba agotadora.

Rinna también relató que, después de la salida del actor de la producción, NBC proporcionó seguridad durante varias semanas para protegerla tanto a ella como a Kristian Alfonso. Kelker-Kelly no respondió públicamente a esas acusaciones.

Estas declaraciones forman parte de los últimos antecedentes públicos relacionados con el actor, pero no existe ninguna relación establecida entre aquellas acusaciones y su fallecimiento.