Banda El Recodo es evacuada tras ofrecer concierto: ¿qué sucedió en su hotel?

Banda El Recodo vivió momentos de preocupación luego de que una alarma de emergencia se activara en el hotel donde se hospedaba en Nueva Jersey. La alerta obligó a los integrantes de la agrupación y al resto de los huéspedes a evacuar el inmueble durante la noche.

El incidente ocurrió después de que la banda sinaloense se presentara junto a Banda Los Recoditos en el Ukrainian Cultural Center, ubicado en Somerset. Tras finalizar el concierto, los músicos regresaron al hotel para descansar, pero la alarma interrumpió sus planes.

BANDA ‘EL RECODO’

Banda El Recodo evacúa hotel tras activarse una alarma

Por medio de Instagram, los integrantes de la llamada Madre de Todas las Bandas compartieron algunos videos desde el exterior del establecimiento. En las imágenes se observa que elementos de la Policía y del cuerpo de bomberos llegaron para revisar lo ocurrido.

La agrupación contó que todos se encontraban en sus respectivas habitaciones cuando comenzaron a escuchar la alerta que les indicaba que debían abandonar el edificio.

Instagram

“¡Tremendo susto esta noche! Estábamos tranquilos en los cuartos cuando de repente comenzó a sonar la alarma. Tocó salir todos y bajar para ver qué estaba pasando... y hasta los bomberos llegaron al lugar. Por fortuna, aquí estamos todos bien. ¡Vaya manera de terminar la noche!”, publicó la agrupación.

Con mensajes como “¡Tremendo susto esta noche!” y “Por fortuna, aquí estamos todos bien”, los músicos tranquilizaron a sus seguidores y confirmaron que ninguno de ellos había resultado afectado.

Poncho Lizárraga muestra la movilización afuera del hotel

Desde el exterior del inmueble, Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, explicó que en un primer momento desconocían el motivo por el que se había activado la alarma. También señaló que había varias patrullas en el lugar y esperaba que la situación pudiera controlarse rápidamente.

“Nada, aquí estamos ahorita afuera del hotel, sonó la alarma, y tuvimos que salir de las habitaciones, pues evacuar, no sabemos que este pasado, llegó la policía, hay como 10 patrullas aquí, esperamos que sea todo leve y que esté bajo control, verdad, ojala”, dijo Poncho.

Captura de pantalla

Ricky Yocupicio también relató cómo vivió la evacuación. El vocalista explicó que ya se encontraba dormido cuando comenzó la emergencia y mencionó que, aparentemente, una persona pudo haber encendido un cigarro dentro del hotel.

“Raza, yo estaba precisamente en mi cuarto, disfrutado ya de mi sueño, descansando y pues probablemente, la raza, alguien se echó un cigarrillo ahí y pues prendió todas las alarmas y nos tuvimos que salir todos los huéspedes, aquí estamos afuera. Y la neta tengo mucho sueño, pero pues gracias a Dios no fue un incendio, sonaron las alarmas, y la neta estamos cansados”, esto dijo el vocalista Ricky Yocupicio.

Captura de pantalla

Finalmente, la situación no pasó a mayores y los integrantes de Banda El Recodo pudieron regresar al hotel. Aunque la alarma les provocó un fuerte susto y les quitó algunas horas de descanso, la agrupación confirmó que todos estaban bien y tomó con humor esta inesperada experiencia durante su estancia en Nueva Jersey.