Lisa x Miniso tendrá una Pop Up en México: fechas, lugar y cómo registrarse

Lisa x Miniso reúne la música y el estilo de la integrante de BLACKPINK en una colección que incluye accesorios, artículos para el hogar y piezas para coleccionar. Para sus Blinks, esta colaboración ofrece una manera de acercarse a los personajes y diseños relacionados con su álbum “Alter Ego”.

Parte de la propuesta consiste en llevar estos productos a tiendas temporales en distintos países. Estos espacios, conocidos como Pop Up, funcionan durante un periodo limitado y permiten conocer la colección en un lugar dedicado a la artista.

Instagram @lalalalisa_m

México forma parte de este recorrido internacional. Si quieres visitar la tienda en Ciudad de México, estos son los detalles sobre su ubicación, las fechas, el registro para la apertura y los regalos que se anunciaron.

¿Cuándo y dónde estará la Pop Up de Lisa x Miniso en CDMX?

La cita será en el Centro Comercial Vía Santa Fe, en Ciudad de México, donde la Pop Up de Lisa x Miniso estará del 11 al 31 de octubre de 2026.

Durante ese periodo, los visitantes podrán conocer los artículos de la colaboración y comprar los que estén disponibles. Las existencias pueden variar, por lo que encontrar una pieza específica dependerá de la disponibilidad en la tienda.

El día de apertura tendrá una dinámica de acceso con reservaciones para miembros MinisoLove. Los horarios y las reglas anunciadas para esa jornada corresponden al 11 de octubre.

¿Cómo registrarse para la Pop Up de Lisa x Miniso?

Para quienes buscan asistir a la apertura, la información de registro incluye formularios para tres horarios de la tarde y noche que se encuentran en el canal de WhatsApp de Miniso. Debes elegir un solo enlace y completar los datos solicitados

Después de llenar el formulario, revisa tu correo electrónico, pues por ese medio se enviarán las confirmaciones. El registro está sujeto a disponibilidad de lugares, así que completar tus datos no equivale a tener el acceso confirmado.

Instagram @lalalalisa_m

La jornada de apertura del 11 de octubre se organizará en 13 bloques de atención, cada uno con 30 minutos de experiencia dentro de la tienda y un intervalo de 15 minutos entre horarios para facilitar la salida y el ingreso de los visitantes.

Por cada bloque podrán emitirse hasta 140 confirmaciones de reserva VIP para miembros MinisoLove. En total, el esquema contempla atender hasta mil 820 personas durante ese día.

Sin embargo, el establecimiento tendrá un límite de 70 personas dentro al mismo tiempo. Esto significa que los asistentes con reservación entrarán de manera escalonada, según su orden de llegada a la fila prioritaria y conforme otros compradores salgan.

Instagram

Horarios anunciados para la apertura

Los bloques del 11 de octubre estarán distribuidos de la siguiente manera:

11:00 a 11:30 horas.

11:45 a 12:15 horas.

12:30 a 13:00 horas.

13:15 a 13:45 horas.

14:00 a 14:30 horas.

14:45 a 15:15 horas.

15:30 a 16:00 horas.

16:15 a 16:45 horas.

17:00 a 17:30 horas.

17:45 a 18:15 horas.

18:30 a 19:00 horas.

19:15 a 19:45 horas.

20:00 a 20:30 horas.

¿Qué productos podrá haber en la colección de Lisa x Miniso?

El universo de “Alter Ego” sirve de inspiración para esta colaboración. La colección incluye referencias a los cinco alter egos de Lisa, además de diseños relacionados con su imagen y sus presentaciones.

Entre los productos anunciados para la línea se encuentran:

Figuras de vinilo y muñecas inspiradas en Lisa en Coachella.

Photocards.

Llaveros de peluche de sus cinco alter egos.

Cajas sorpresa o blind boxes.

Tazas.

Carteras.

Maletas.

Camisas y otros artículos temáticos.

¿Cómo conseguir la bolsa exclusiva de Lisa x Miniso?

Una de las promociones permitirá obtener una bolsa de compras exclusiva “Lisa Alterego Collection Shopping Bag”.

Para recibirla, deberás realizar una compra mínima de 2 mil pesos en un mismo ticket dentro de la Pop Up. Además, tendrás que registrar esa compra en tu membresía MinisoLove al momento de pagar en cajas.

Habrá mil 200 bolsas disponibles en total durante el evento o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. El beneficio está limitado a una bolsa por ticket y por cliente.

¿Qué debes hacer para recibir los tatuajes temporales?

La dinámica “Post & Win” ofrecerá una planilla de tatuajes temporales exclusivos “Exclusive Temporary Tattoo Sheet” a quienes compartan su visita en redes sociales.

Para participar, publica una foto o un video de tu experiencia dentro de la Pop Up en Instagram, TikTok o Facebook. Debes agregar el hashtag #LISAxMINISO y etiquetar a la cuenta oficial de la marca.

Instagram @lalalalisa_m

Una vez publicada, muestra el contenido activo desde tu celular al personal designado dentro de la tienda para recibir la planilla.

Esta promoción tendrá mil 200 planillas disponibles durante el evento o hasta agotar existencias. Se entregará una por persona y por cuenta de red social.