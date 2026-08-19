Santa Fe Klan dará concierto gratis en Tlalnepantla; ¿cuándo y dónde será?

Los habitantes de Tlalnepantla tendrán una cita con el rap mexicano el próximo mes, pues Santa Fe Klan será el encargado de poner el ambiente durante uno de los festejos más importantes del municipio.

El cantante ofrecerá un concierto gratuito el 13 de septiembre en la Explanada Municipal de Tlalnepantla, como parte de las actividades conmemorativas por el 78 aniversario de la localidad mexiquense.

Foto: Instagarm santa_fe_klan_473

¿Cuándo será el concierto gratuito de Santa Fe Klan?

La presentación del intérprete está programada para el domingo 13 de septiembre de 2026, dentro del programa cultural “Raíces que Transforman”, cuyo lema es “Nuestra historia nos une y lleva al futuro”.

De acuerdo con la programación del municipio, Santa Fe Klan subirá al escenario a las 22:00 horas, por lo que se espera que su presentación sea uno de los momentos principales de la jornada.

¿Dónde se presentará Santa Fe Klan?

El concierto tendrá como escenario la Explanada Municipal de Tlalnepantla, ubicada en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La entrada será completamente gratuita, por lo que los asistentes podrán disfrutar del espectáculo sin necesidad de adquirir boletos.¿A qué hora comenzarán las actividades?

La celebración contará con una programación que comenzará desde horas antes del concierto principal.

Durante el día se contemplan distintas actividades culturales en la Plaza Cívica. Además, desde las 11:00 horas, el Teatro Algarabía recibirá cursos, conferencias y un corredor artístico, con la participación de los actos 2&2 y Ensamble.

Posteriormente, las actividades en la Plaza Cívica comenzarán a partir de las 16:00 horas, preparando el escenario para la presentación nocturna de Santa Fe Klan.

Foto: Instagram santa_fe_klan_473

¿Habrá otras actividades además del concierto?

Sí. La celebración no se limitará a la presentación del rapero, ya que el programa contempla diferentes propuestas culturales y musicales para los asistentes.

Uno de los eventos destacados será un Baile Sonidero en Tlalnepantla Oriente, que comenzará a las 18:00 horas en la calle Sebastián Lerdo de Tejada.

La jornada contará con Colectivo Latino y DJ Cerveza, además de los sonidos Bayamón, La Bomba, Yack, Puerto Rico, El Padrote Estelar y “La Clave de la Dinastía Linares”. La producción estará a cargo de Candela Music.

Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan. Instagram

@santa_fe_klan_ encabezará el festejo del 78 Aniversario de #Tlalnepantla junto a Candela Music y DJ Cerveza. 🎶

Además de actividades culturales y recreativas para vivir una experiencia inigualable en compañía de toda la familia en la Explanada Municipal.



Y para que nadie se… pic.twitter.com/WFhfdidpgZ — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) August 19, 2026

¿Qué se celebra con este evento?

Las actividades forman parte de los festejos por el 78 aniversario de Tlalnepantla de Baz, dentro de la agenda cultural impulsada por el gobierno municipal encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz.

La celebración también contempla otros eventos durante septiembre. Entre ellos se encuentra la segunda edición de la Carrera del Mariachi Run-Fest, programada para el 27 de septiembre, con recorridos de 10 kilómetros competitivos, 5 kilómetros recreativos y una caminata familiar de 3 kilómetros.

Así que si eres fan de Santa Fe Klan, marca el 13 de septiembre en el calendario, pues el rapero llegará a Tlalnepantla para ofrecer un espectáculo gratuito como parte de los festejos del municipio.