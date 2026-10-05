¿Molesta con el tercer lugar? Karina Torres habla sobre la polémica reacción de Paola Suárez

Después de convertirse en una de las grandes finalistas de La Casa de los Famosos México 2026, Karina Torres finalmente habló sobre el resultado que la colocó en el tercer lugar y sobre las reacciones que surgieron tras la gran final.

Karina Torres revela si está inconforme con el resultado de LCDLFM

La integrante de Las Perdidas se reencontró con los medios después de abandonar el reality y fue cuestionada sobre las declaraciones de Paola Suárez, quien mostró públicamente su molestia por la posición que obtuvo su amiga y cuestionó el desenlace de la competencia.

Mientras Paola Suárez expresó públicamente su molestia por la posición de Karina, la influencer dejó claro que no comparte esa inconformidad y se mostró tranquila. IG

Sin embargo, Karina aseguró que todavía no había tenido oportunidad de enterarse a detalle de todo lo que había ocurrido fuera de la casa, pues apenas comenzaba con sus compromisos después de la final.

¿Qué dijo Karina Torres sobre las críticas de Paola Suárez?

Frente a las preguntas de la prensa, Karina explicó que no cuenta todavía con su teléfono y, por ello, no había podido revisar las publicaciones ni reacciones que surgieron después de la última gala.

Karina Torres explicó que desde su llegada a La Casa de los Famosos México sabía que sería el público quien decidiría hasta dónde llegaría en la competencia. IG

La influencer consideró que sus amigas suelen ser muy expresivas en redes sociales y que algunas de sus declaraciones pudieron estar motivadas por la emoción del momento.

Cada una de mis comadres, pues ya nos conocen, la gente que nos sigue en redes sociales, somos de repente muy explícitas y nos encanta como que expresar lo que pensamos. Tal vez yo creo que por el momento la euforia o la adrenalina”, comentó.

Karina Torres está feliz con el tercer lugar

Pero cuando llegó el momento de hablar directamente sobre su posición en el reality, Karina fue contundente: no está molesta.

Karina Torres cerró su participación en La Casa de los Famosos México con una actitud positiva y agradecida por haber llegado hasta la final. Captura de pantalla

Yo, la verdad, a lo del tercer lugar, yo estoy bien contenta con el tercer lugar”, aseguró.

La influencer recordó que desde el principio de su participación tenía claro que su permanencia no dependía únicamente de ella, sino de la decisión del público. Por eso, haber conseguido un lugar en la final representa para ella un logro que valora especialmente.

Desde que entré a La Casa de los Famosos México me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final, me dio ese tercer lugar y eso lo valoro mucho”, explicó.

Karina Torres defiende el triunfo de Mariana Ochoa

Karina también habló positivamente del triunfo de Mariana Ochoa, quien se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada. Lejos de cuestionar el resultado, aseguró sentirse feliz por ella y tranquila con la manera en que terminó la competencia.

Lejos de cuestionar el desenlace, Karina aseguró sentirse feliz por el triunfo de Mariana Ochoa y consideró que cada finalista obtuvo el lugar que le correspondía. Cortesía

Estoy satisfecha, feliz de que ganó Mariana”, señaló.

La influencer incluso reflexionó sobre las posiciones obtenidas por los finalistas y aseguró que cada participante terminó ocupando el lugar que le correspondía de acuerdo con la decisión de los espectadores.

Creo yo que cada quien tenemos el lugar que nos merecemos”, expresó.

Paola Suárez explota por el tercer lugar de Karina Torres

La postura de Karina contrasta con la reacción que tuvo Paola Suárez después de la final. La integrante de Las Perdidas expresó públicamente su enojo al enterarse de que su amiga había terminado en tercer lugar y lanzó fuertes críticas contra el reality.

Paola Suárez lanzó fuertes críticas después de que Karina quedara en tercer lugar e incluso cuestionó el resultado de la gran final del reality. IG: Paolita Suárez

Incluso habló de un supuesto arreglo detrás del resultado, aunque esas acusaciones no han sido acompañadas de pruebas públicas que permitan comprobarlas. También manifestó que no estaría interesada en participar nuevamente en el programa.

Ante esta polémica, Karina prefirió no alimentar los señalamientos y reiteró que aún no conocía todo lo ocurrido en redes.

Por ahora, la influencer parece estar concentrada en lo que viene después de La Casa de los Famosos México 2026. Con una actitud tranquila, aseguró sentirse emocionada y satisfecha por haber llegado hasta la última noche.