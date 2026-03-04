Harry Styles habla sobre cómo enfrenta la pérdida de Liam Payne

Harry Styles compartió detalles sobre el proceso de duelo que atraviesa tras la muerte de Liam Payne, su excompañero en One Direction. En una conversación con Zane Lowe para Apple Music, el intérprete habló sobre el impacto que tuvo la repentina partida del cantante, ocurrida en octubre de 2025.

Payne falleció tras caer desde el balcón de un hotel ubicado en un tercer piso, un hecho que generó conmoción entre seguidores y figuras de la industria musical. La noticia marcó un momento significativo para quienes compartieron escenario y trayectoria con él durante los años de mayor exposición mediática de la banda.

Durante la entrevista, Styles abordó el vínculo que mantenía con su excompañero y la dificultad que implicó asimilar su ausencia.

“Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece a ti en tantos aspectos”, expresó.

En sus palabras, recordó rasgos de la personalidad de Payne que considera centrales para entender quién era fuera del escenario.

“Vi a alguien con un corazón bondadoso que solo quería ser grande”.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que los integrantes de One Direction siguieron caminos individuales desde la pausa indefinida del grupo en 2016. Aunque cada uno desarrolló proyectos en solitario, la relación construida durante los años de giras internacionales y grabaciones continuó siendo un punto de referencia en sus vidas personales y profesionales.

Styles no profundizó en detalles privados sobre los últimos encuentros con Payne, pero sí enfatizó la dimensión humana de la pérdida. En la conversación, el cantante señaló que el duelo no solo implica tristeza, sino también una revisión interna sobre el paso del tiempo, los cambios y las experiencias compartidas. La muerte de una figura cercana, apuntó, obliga a replantear prioridades y a reflexionar sobre la forma en que se vive el presente.

El intérprete de “As It Was” también explicó cómo decidió canalizar el recuerdo de su amigo

“Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo”, afirmó.

Con esta idea, Styles planteó que mantener viva la memoria de alguien no se limita a homenajes públicos o mensajes en redes sociales, sino que se traduce en acciones cotidianas y en la manera de enfrentar los proyectos personales.

La entrevista con Zane Lowe se centró en distintos momentos de su carrera y en el proceso creativo de su música, pero el tema del duelo ocupó un espacio relevante dentro de la conversación.

La muerte de Payne en 2025 generó reacciones inmediatas en redes sociales y en medios internacionales. Fans de distintas generaciones recordaron su paso por One Direction y su carrera posterior como solista. Para muchos seguidores, la banda representó un fenómeno cultural que marcó la década de 2010, con giras mundiales y una base de admiradores que continúa activa.

