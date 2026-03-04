"Belinda canta": Amanda Miguel le hace 'fuchi' a la voz de Ángela Aguilar

La conversación tuvo lugar en el programa De Primera Mano, donde Amanda Miguel acudió para hablar de su gira internacional "Él me mintió World Tour". Sin embargo, la charla dio un giro cuando fue cuestionada sobre la música actual y posibles colaboraciones con artistas jóvenes.

Con la franqueza que la ha caracterizado durante décadas, la intérprete argentina no evadió la pregunta sobre Ángela Aguilar. Su respuesta fue directa, al puntualizar que no le interesa colaborar porque su voz no le resulta atractiva.

La declaración no tardó en viralizarse, especialmente por el contexto mediático que rodea a Aguilar en los últimos meses.

A Amanda Miguel no le llama la atención la voz de Ángela

Antes de referirse directamente a Ángela, Amanda Miguel reflexionó sobre el panorama musical. Señaló que, en su opinión, no abundan las voces que realmente destaquen, aunque reconoció que sí existen propuestas interesantes.

Al ser cuestionada sobre la hija de Pepe Aguilar, su postura fue clara: “No me llama la atención su voz”. Cuando la reportera insistió en que la joven cantante cuenta con formación musical y preparación técnica, Amanda aceptó ese punto, pero dejó claro que la técnica no necesariamente despierta su interés artístico.

La declaración fue interpretada por muchos como un “fuchi” elegante, pero firme, hacia la posibilidad de compartir escenario con la intérprete de regional mexicano.

“Belinda canta”: la defensa inesperada

Si algo sorprendió en la entrevista fue la apasionada defensa que Amanda Miguel hizo de Belinda. En medio de comentarios sobre percepciones públicas, la cantante lanzó una frase que rápidamente se volvió tendencia: “Belinda canta”.

Explicó que la artista interpreta sus canciones en el tono original, algo que pocos logran hacer. Con ello, no solo reconoció su capacidad vocal, sino que desestimó las críticas que a menudo señalan que Belinda no posee una voz potente.

Karol G y Cazzu: las artistas que sí le interesan

En contraste con su postura sobre Ángela Aguilar, Amanda Miguel tuvo palabras positivas para otras figuras femeninas del momento. Sobre Karol G, destacó su capacidad para escribir y el mensaje que transmite en sus canciones, subrayando que para ella el contenido lírico es tan importante como la interpretación.

En el caso de Cazzu, la intérprete argentina no solo elogió su propuesta musical dentro del género urbano, sino también su presencia y personalidad. Señaló que le parece una mujer poderosa y atractiva, y dejó abierta la posibilidad de colaborar con ella en el futuro.

Redes sociales reaccionan a las declaraciones de Amanda Miguel

Las palabras de Amanda Miguel no pasaron desapercibidas. Mientras algunos usuarios celebraron su sinceridad y defendieron su derecho a expresar una opinión personal, otros consideraron innecesario el comentario hacia Ángela Aguilar.

El debate se intensificó porque la joven cantante atraviesa un periodo de constante exposición mediática, lo que convierte cualquier crítica en tema viral.

Una postura firme en medio de la promoción

Lo que comenzó como una entrevista para promocionar una gira terminó convirtiéndose en tendencia por las opiniones sin filtro de Amanda Miguel. Su frase sobre Belinda ya circula ampliamente en redes, mientras que su negativa a colaborar con Ángela Aguilar alimenta una nueva conversación en el mundo del espectáculo.

En una industria donde muchas figuras optan por respuestas diplomáticas, la intérprete argentina eligió la honestidad directa. Y en tiempos de redes sociales, esa franqueza puede convertirse en el mayor detonante de polémica.

