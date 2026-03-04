Santos Bravos revela si abrirán los conciertos de BTS en México 

Santos Bravos se está colocando como una de las boyband más exitosas, esto a poco tiempo de su debut. Se sabe que esta banda fue creada por HYBE, una de las empresas que representa a varios grupos de K-pop como BTS, razón por la que muchos se preguntan si es que ellos serán los encargados de abrir los conciertos del grupo surcoreano en México.

En entrevista con Excélsior, Santos Bravos fueron cuestionados si existe la posibilidad de que en mayo sean los teloneros de los tres conciertos que darán RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el Estadio GNP.

¿Santos Bravos abrirán los conciertos de BTS en México?

Durante la plática, los chicos fueron cuestionados sobre si será posible verlos en el escenario del Estadio GNP antes de que BTS haga su esperada aparición ante miles de ARMYS, por lo que Kenneth Lavíll dijo lo siguiente:

“Nosotros estaríamos felices, pero con ir al concierto y poder ver los buenos que son, verlos en vivo y con eso estamos felices. Si en algún momento se llega a dar esa oportunidad nos encantaría”.

Kenneth también mencionó que hasta el momento no saben si Santos Bravos estará en el Estadio GNP como espectadores de alguno de los shows que dará BTS en México como parte de su gira “ARIRANG”.

"Creo que con ir a verlos estamos contentos y ni siquiera sabemos si vamos a ir a verlos porque está muy complicado conseguir boletos para BTS”.

Santos Bravos y sus próximas presentaciones en festivales

Aunque por ahora no es seguro que veremos a Santos Bravos abrir los conciertos de BTS, lo que sí tenemos certeza es que se presentarán en dos importantes festivales en México.

El primero de ellos será en el Tecate Pal Norte en Monterrey. Este evento se realizará a finales de este mes en Parque Fundidora.

Y será en mayo cuando Santos Bravos dé un show ante miles de personas en el festival Tecate Emblema, el cual se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez en CDMX.

Con información de Luis Enrique Gutiérrez Hernández.

