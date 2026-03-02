Harry Styles transmitirá concierto en Netflix; ¿cuándo y a qué hora verlo desde México?

¡Harry Styles no solo lanzó nueva música! Sino que convirtió el estreno en un evento global. Y es que el cantante británico celebrará la llegada de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally con un concierto especial que se transmitirá en Netflix bajo el título Harry Styles: One Night in Manchester.

¿Cuándo podrás ver Harry Styles: One Night in Manchester en Netflix?

El show estará disponible el domingo 8 de marzo a la 1 pm (hora CDMX), permitiendo que millones de fans se conecten al mismo tiempo.

El espectáculo fue grabado en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, y marca su primer concierto completo en casi tres años.

¿Por qué Harry Styles eligió Netflix para su regreso?

En los últimos años, las plataformas de streaming han cambiado la forma en que los artistas presentan su música. En lugar de depender exclusivamente de giras tradicionales o transmisiones televisivas, muchos cantantes optan por lanzamientos globales en servicios digitales.

En el caso de Harry Styles, transmitir su concierto en Netflix le permite alcanzar a una audiencia simultánea en decenas de países. No se trata solo de fans que pueden viajar a Manchester; ahora cualquier persona con suscripción podrá ver el arranque oficial de esta nueva etapa musical.

El especial, producido por Fulwell Entertainment, busca convertir el estreno del álbum en un momento compartido a nivel internacional. En el teaser publicado junto al anuncio, Styles aparece ensayando con su banda e incluso recrea el característico sonido “tudum” de Netflix, dejando claro que la colaboración es parte central del concepto.

Esta decisión también responde a un cambio en el consumo cultural: los conciertos ya no se limitan a un recinto físico. Se convierten en contenido audiovisual con impacto global.

“One Night in Manchester”, el concierto especial de Harry Styles

El concierto especial se titula One Night in Manchester y fue grabado el viernes previo a su estreno en streaming. Es su primer show completo en casi tres años, lo que aumenta la expectativa entre sus seguidores.

El nombre no es casual. Manchester representa un punto simbólico dentro de la escena musical británica. Al elegir esta ciudad, Styles conecta con la tradición pop y rock del Reino Unido antes de proyectarse nuevamente al mercado internacional.

El evento no solo incluye canciones nuevas del álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, sino también una puesta en escena más ambiciosa.

En su reciente aparición en los BRIT Awards, donde interpretó el sencillo principal “Aperture”, mostró coreografías más complejas que en giras anteriores, señal clara de que su propuesta visual está evolucionando.

¿Cómo encaja este concierto dentro de su nueva gira mundial?

El concierto en Netflix no es un hecho aislado. Es el punto de partida de la gira Together, Together, que comenzará oficialmente el 16 de mayo.

El tour incluye:

Diez fechas consecutivas en Ámsterdam

Doce noches en Londres, con récords previstos en el Wembley Stadium

Cuatro conciertos en São Paulo

Seis presentaciones en Ciudad de México

Treinta fechas en el Madison Square Garden de Nueva York

de Nueva York Tres noches en Melbourne

Dos en Sídney

Kiss All the Time. Disco, Occasionally y el regreso de Harry Styles

El lanzamiento de Kiss All the Time. Disco, Occasionally marca una nueva fase creativa. Aunque Styles ya había consolidado su carrera como solista tras su paso por One Direction, cada álbum ha representado un cambio de estilo.

Su propuesta inicial se inclinó hacia el rock clásico y el pop suave. Posteriormente, incorporó elementos más experimentales y estética retro. En esta nueva producción, el título sugiere una mezcla entre sonidos disco y momentos más íntimos.

El sencillo “Aperture” adelantó parte de esa evolución, combinando arreglos dinámicos con una coreografía más elaborada.

Desde una perspectiva de industria, este lanzamiento confirma que Styles apuesta por experiencias integrales: música, imagen, narrativa y transmisión digital.

¿Qué otras apariciones tendrá Harry Styles?

Además del estreno en Netflix, el cantante británico también será anfitrión e invitado musical en Saturday Night Live el próximo 14 de marzo.