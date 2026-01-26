Harry Styles en México: precios de boletos y paquetes VIP para sus conciertos en Estadio GNP

Harry Styles hace unos días dio a conocer que se prepara este 2026 para regresar a la música después de cuatro años sin nuevo material. El ex One Direction viene con todo, ya que hace poco reveló el nombre de su disco, lanzó una canción y por si fuera poco anunció conciertos en algunos países, entre ellos México.

Esta noticia sin duda puso de buenas a todos sus fans, que ya están alistando todo para la venta de boletos y si tú piensas ir a alguna de las fechas que dará Harry Style en México, aquí te contamos cuál será el precio de los boletos.

Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará Harry Styles en México?

Harry Styles llegará a México este año y se presentará específicamente en la Ciudad de México los próximos 31 de julio y 1 de agosto.

El lugar en el que se presentará ante miles de fans será el Estadio GNP. Además, contará con una invitada especial: Jorja Smith.

Facebook Harry Styles

¿Cuándo es la preventa de boletos para Harry Styles?

Este 26 de enero se realizó una preventa especial para una tarjeta exclusiva de Banamex, sin embargo, la preventa de este banco, en la que participan plásticos de débito o crédito será el 28 de enero.

Si no cuentas con una tarjeta de este banco, no te preocupes, ya que la venta general al siguiente día, es decir, el 29 de enero.

Gira Mundial de Harry Styles Facebook Harry Styles

Precio de boletos para Harry Styles en México

Tras llevarse a cabo esta mañana la primera preventa, se revelaron los precios de los boletos para Harry Styles, aquí te los dejamos.

Estos precios ya tienen cargos, pero no toman en cuenta el costo por primeras filas o asientos en las orillas de cada zona. También se revelaron los precios de los paquetes VIP.

PITS: $6,547.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

GENERAL C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

VERDE B: $3,987.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE C: $2,205.25

NARANJA C: $1,091.25

X: @ailoviutl

Precios de paquetes VIP para Harry Styles en México

VIP TOGETHER: $15,546

1 boleto admisión general de pie dentro de los pits Circle, disco

Horario asignado y acceso preferente a la pop up shop (tienda de merch)

Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista

1 gafete VIP Together

Acceso al exclusive Together VIP Lounge previo al concierto (incluye aperitivos ligeros, cócteles y mocktails)

Paquete de regalo con artículos de merch exclusivos

Oportunidad de foto frente al bakdrop VIP

Equipo de concierge VIP

VIP PIT KISS/SQUARE: $12,650.50

1 boleto admisión general de pie dentro de los pits Kiss, Square

Horario asignado y acceso preferente a la pop up shop (tienda de merch)

Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista

1 gafete VIP Kiss

Paquete de regalo con artículos de merch exclusivos

Oportunidad de foto frente al bakdrop VIP

Equipo de concierge VIP

DISCO GENERAL A: $5,562.76

1 boleto admisión general de pie dentro del pit General A

Entrada anticipada al inmueble con acceso prioritario a la pista

1 gafete VIP Disco

Paquete de regalo con artículos de merch exclusivos

Oportunidad de foto frente al bakdrop VIP

Equipo de concierge VIP

PJG