Beéle, el invitado sorpresa al último concierto de Shakira en el Zócalo capitalino

El histórico concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México ha llegado a su fin, pero no sin antes regalar una última sorpresa a los asistentes que abarrotaron el centro de la capital. Para el broche de oro de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la barranquillera decidió compartir el escenario con talento joven de su propia tierra.

El invitado de honor de la noche fue Beéle, con quien Shakira interpretó el tema Algo tú. Esta colaboración, que ambos artistas han promovido activamente en tiempos recientes, sirvió como el momento culminante de una velada cargada de emociones y récords de asistencia.

Unión de generaciones barranquilleras

La química en el escenario no fue casualidad, pues ambos comparten raíces geográficas y culturales. Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, nació también en Barranquilla, Colombia, consolidando así un momento de orgullo para la música de la costa caribeña en el corazón de México.

Shakira llenó el Zócalo capitalino e hizo récord histórico AFP

El joven intérprete ha logrado escalar rápidamente en la industria y ha ganado notoriedad en la escena latina gracias a su estilo distintivo, el cual se basa en la fusión de sonidos urbanos con ritmos caribeños.

Con esta actuación conjunta, Shakira cerró oficialmente su tour, dejando una postal imborrable de dos generaciones de artistas colombianos conquistando a la multitud mexicana.

Shakira en su concierto en el Zócalo capitalino AFP

La última canción del concierto

No obstante, esta no fue la última canción que interpretó la cantante de Barranquilla, le ofreció a los asistentes ‘Suerte’, una de las canciones más importantes de su repertorio musical

La cantante reunió a más de 400 mil asistentes que no sólo se encontraban hasta el Zócalo capitalino sino también abarcaron hasta el Monumento a la Revolución en donde se pudo escuchar el concierto de Shakira luego de que pusieran pantallas y sonido para que se disfrutara.

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”, compartió la jefa de Gobierno, Clara Brugada en sus redes sociales.

