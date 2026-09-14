“No me gusta meterme donde no me llaman, pero...”: Lupita D’Alessio lanza comentario sobre Danna Paola

Danna Paola vivió una noche especial sobre el escenario del Auditorio Nacional, con su debut en Mentiras: All Stars, donde compartió créditos con Belinda y Mariana Treviño. En esta nueva etapa como Yuri, la cantante sorprendió al interpretar algunos de los temas más emblemáticos de la puesta en escena y ahora recibió un inesperado reconocimiento de Lupita D’Alessio.

Belinda y Danna compartieron escenario en la presentación de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional Elizabeth Velazquez

Lupita D’Alessio aprovechó para destacar las cualidades vocales y escénicas de Danna, además de reconocer la manera en que utiliza su voz y la capacidad que tiene para transmitir sobre el escenario.

¿Qué dijo Lupita D’Alessio sobre Danna Paola?

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, Lupita D’Alessio dejó claro que normalmente prefiere mantenerse al margen de este tipo de comentarios, pero consideró importante expresar su admiración por Danna Paola.

Hola amigos, yo no me meto en... no me gusta meterme a donde no me llaman, pero esta vez sí quiero decirles a Danna Paola que es una enorme cantante”, expresó.

La intérprete de “Que ganas de no verte nunca más”, aseguró que Danna tiene una voz con gran potencia y una presencia escénica que consigue llamar la atención del público.

Además de Belinda, Danna y Mariana Treviño, se reunieron actrices de Mentiras el Concierto y Mentidrags en el Auditorio Nacional Elizabeth Velazquez

¿Qué fue lo que más destacó de la voz de Danna Paola?

Lupita D’Alessio no se limitó a describir a Danna Paola como una buena cantante, sino que hizo énfasis en distintos aspectos de su técnica vocal.

Yo estoy segura que ella se sabe cantante e intérprete con una voz potente, con una presencia escénica, con una fuerza en la cara”, señaló.

Además, destacó el carácter teatral de la artista y la manera en que utiliza diferentes recursos vocales durante sus interpretaciones.

O sea, es muy teatral, muy... El fraseo es impecable. Las notas que da altas y los matices... los bajos que da...”, agregó.

La cantante fue contundente al hablar sobre el talento de Danna y aseguró que se trata de una artista que sobresale dentro de su generación.

Es una súper, súper cantante. Esa generación, empezando por Danna Paola, a mí me parece que es la intérprete”, afirmó.

Con estas palabras, Lupita D’Alessio reconoció no solamente las capacidades vocales de Danna, sino también su trabajo como intérprete y su presencia sobre el escenario.

Después de destacar distintos aspectos de su talento, la cantante cerró su mensaje con una felicitación directa para Danna Paola.

Felicidades, Danna”, expresó Lupita, dejando claro el reconocimiento que tiene hacia la joven intérprete.

El comentario llamó la atención precisamente por venir de una figura con una amplia trayectoria musical, quien decidió hacer público su reconocimiento a una artista de una generación distinta y destacar sus cualidades como cantante e intérprete.

Foto: IG

Danna Paola no tardó en reaccionar a las palabras de Lupita D’Alessio y le agradeció públicamente el reconocimiento. La cantante expresó la admiración que siente por la intérprete y aseguró que espera estar siempre a la altura del legado que ha construido en la música.