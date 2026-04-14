¿Habrá segunda temporada de Malcolm el de en medio? Esto sabemos

¿Habrá temporada 2 de Malcolm el de en medio? Y es que el regreso de la familia Wilkerson con La vida sigue siendo injusta dejó una sensación clara de que cuatro episodios no fueron suficientes.

A más de 20 años del final original, el reencuentro volvió a poner a la serie en el radar, pero también abrió la conversación sobre si este revival de Malcolm el de en medio realmente marca un nuevo inicio o simplemente un cierre.

La miniserie, disponible en streaming, apostó por una historia breve pero cargada de guiños a las siete temporadas emitidas entre 2000 y 2006.

El regreso de Malcolm el de en medio Disney Plus

El revival de Malcolm el de en medio nunca fue pensado como serie larga

Desde antes de su lanzamiento, el proyecto de Malcolm el de en medio ya tenía un rumbo definido. Lejos de funcionar como una prueba para medir audiencia, la miniserie fue concebida como una historia cerrada.

El propio Frankie Muniz, quien volvió como Malcolm, explicó que la idea original ni siquiera era una serie. Durante años, el equipo consideró hacer una película. Con el paso del tiempo, ese concepto evolucionó hasta convertirse en los cuatro episodios que finalmente llegaron a pantalla.

“Son cuatro episodios, pero es una historia completa”, compartió el actor en entrevista.

La intención fue reunir a los personajes, revisitar su dinámica y cerrar ese ciclo sin dejar cabos sueltos.

En ese sentido, el revival no funciona como un inicio, sino como una extensión puntual del universo que ya conocían los fans.

Estreno nueva temporada de Malcolm el de en medio Disney Plus

¿Habrá temporada 2? Frankie Muniz cierra la puerta a Malcolm el de en medio

Las expectativas sobre una posible continuación crecieron tras el estreno, pero las declaraciones del elenco han sido consistentes. Frankie Muniz ha sido claro al respecto: no hay planes para una temporada 2 de Malcolm el de en medio.

El actor explicó que el proyecto no se diseñó para escalar en más temporadas.

“La intención nunca fue que la miniserie se convirtiera en una prueba”, dijo, dejando claro que no existe una estrategia para expandir la historia.

Además, tanto Muniz como Bryan Cranston, quien retomó su papel como Hal y participó como productor, tienen agendas complicadas. En el caso de Muniz, su carrera en la NASCAR ha tomado un papel central en su vida, lo que limita su disponibilidad para nuevos rodajes.

Con este panorama, la posibilidad de ver nuevos episodios en el corto plazo se reduce considerablemente.

Malcolm el de en medio. ANGELA WEISS

El creador NO descarta del todo el futuro de Malcolm el de en medio

Aunque el panorama parece definido, el creador de la serie, Linwood Boomer, ha mantenido una postura menos cerrada. Su respuesta ante una posible continuación no fue un sí ni un no definitivo.

“Tendría que darse de una manera muy particular”, comentó en entrevista.

El guionista reconoció que factores como el tiempo, la disponibilidad del elenco y las condiciones de producción serían determinantes para retomar la historia.

Incluso dejó abierta una posibilidad poco convencional: que el proyecto continúe en el futuro bajo otra visión.

“Tal vez alguien más lo haga”, mencionó.

Y es que sugirió que el universo de Malcolm el de en medio podría evolucionar con nuevas manos, aunque no necesariamente en el corto plazo.

La familia de Malcolm el de en medio Captura de Pantalla

Dónde ver Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta

Mientras el futuro de la serie sigue sin definirse, los cuatro episodios del revival ya están disponibles en streaming. En México, Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta puede verse a través de Disney+.

La historia retoma a Malcolm años después de haberse alejado de su familia, mostrando una vida aparentemente estable que cambia por completo cuando regresa para el aniversario de Hal y Lois. El reencuentro recupera el caos característico de los Wilkerson, sumando además nuevos personajes como la hija de Malcolm.

El elenco principal incluye a Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, entre otros rostros conocidos. La única ausencia notable es la de Erik Per Sullivan, quien decidió no participar en esta etapa.