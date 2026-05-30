¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han casado por la iglesia? Este sería el motivo

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa acaparando titulares y generando conversación entre sus seguidores, especialmente cuando se trata de los planes para formalizar su historia de amor ante el altar.

En las últimas semanas, las especulaciones sobre una posible boda religiosa tomaron fuerza, alimentadas por comentarios de personas cercanas a la pareja y por el creciente interés que rodea cada paso de ambos artistas.

Sin embargo, cuando parecía que todo avanzaba rumbo a una ceremonia de ensueño, un inesperado detalle habría obligado a frenar los planes.

Lejos de conflictos familiares, el motivo sería completamente estructural y estaría relacionado con el lugar que ambos eligieron para dar el "sí, acepto".

Kunno revela la razón detrás del retraso

La versión más reciente sobre el aplazamiento surgió tras declaraciones del influencer Kunno, quien confirmó que sí está contemplado entre los invitados a la boda religiosa.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el creador de contenido habló sobre el tema y explicó, entre bromas, qué está ocurriendo con los preparativos.

Ahorita la iglesia de Tayahua está en reparación, entonces por eso se detuvo, comentó.

Con esa breve declaración, Kunno dejó entrever que la razón principal por la que la boda aún no tiene una fecha definitiva estaría directamente relacionada con las condiciones actuales del recinto donde la pareja planea casarse.

Kunno Especial

Sus palabras encendieron todavía más la conversación en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse por qué ese templo tiene tanta importancia para la familia Aguilar.

La Iglesia de Tayahua, el lugar elegido para la boda

El recinto que habría sido seleccionado por Ángela Aguilar y Christian Nodal para celebrar su boda religiosa no es cualquier iglesia.

Se trata de la Iglesia de Tayahua, ubicada en el pintoresco poblado del mismo nombre, dentro del municipio de Villanueva, Zacatecas.

Este templo es considerado uno de los espacios históricos más emblemáticos de la región y mantiene una conexión muy especial con la dinastía Aguilar.

Su construcción data de finales del siglo XVIII y forma parte del entorno histórico de la antigua Hacienda de Tayahua, una propiedad fundada en 1554 que ha sido pieza fundamental en la historia de la zona.

Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en concierto en CDMX Canva

Durante siglos, el lugar ha sido considerado un punto central para la vida espiritual y comunitaria del pueblo.

Su arquitectura colonial y su valor patrimonial lo convierten en uno de los recintos más representativos del estado.

El detalle que detuvo los planes

De acuerdo con diversos reportes locales, la iglesia enfrenta actualmente trabajos de restauración y mantenimiento.

El paso del tiempo ha provocado desgaste en parte de su estructura, por lo que especialistas realizan reparaciones destinadas a conservar el inmueble y proteger su legado histórico.

Precisamente estas obras serían el factor que impide que la boda pueda celebrarse por ahora.

Al tratarse de un monumento histórico, cualquier intervención debe cumplir protocolos específicos para no alterar su diseño original, lo que puede extender considerablemente los tiempos de rehabilitación.

Este contexto explicaría por qué la ceremonia religiosa, pese a la expectativa que ha generado, todavía no cuenta con una fecha confirmada.

¿Por qué ese templo es tan importante para Ángela Aguilar?

Más allá de su belleza arquitectónica, la Iglesia de Tayahua tendría un valor profundamente simbólico para la familia Aguilar.

La dinastía encabezada por Pepe Aguilar ha mantenido un fuerte vínculo con Zacatecas y con diversos espacios históricos de la región, que forman parte de su identidad familiar y cultural.

Elegir ese lugar para la boda no sería una casualidad, sino una forma de honrar las raíces de Ángela y convertir la ceremonia en un evento íntimo cargado de significado.

Nodal y Ángela Aguilar IG nodal

Para muchos seguidores, esta elección refuerza la intención de la cantante de mantener una conexión estrecha con su historia familiar, incluso en uno de los momentos más importantes de su vida personal.

La expectativa sigue creciendo

Mientras las reparaciones avanzan, la expectativa en torno a la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa creciendo.

La pareja sigue siendo una de las más observadas del espectáculo mexicano, y cada detalle relacionado con su vida personal provoca revuelo inmediato.

Por ahora, todo indica que los planes no han sido cancelados, sino únicamente pausados hasta que el recinto esté listo para albergar una ceremonia que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del regional mexicano.

Hasta entonces, sus seguidores seguirán atentos a cualquier pista que revele cuándo llegará finalmente el esperado momento frente al altar.