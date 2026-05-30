Lupita Nyong'o responde a críticas por su papel en La Odisea de Nolan

Lupita Nyong'o rompió el silencio ante los fuertes ataques en redes sociales. La actriz ganadora del Óscar respondió a las críticas originadas por su selección como Helena de Troya en la nueva película La Odisea. El proyecto dirigido por el cineasta Christopher Nolan enfrenta una dura ola de comentarios negativos en diversas plataformas digitales.

El más reciente avance promocional de la cinta sufrió un bombardeo de calificaciones negativas por parte de los internautas. Los detractores cuestionaron la elección de la intérprete para encarnar a la figura mitológica descrita históricamente como la mujer más bella del mundo. La controversia acaparó los titulares de la prensa especializada mundial durante los últimos días.

Lupita Nyong'o en Black Panther. Foto: Marvel Studios

Frente a los embates virtuales, la estrella de la pantalla grande ofreció una entrevista contundente para la revista Elle. La artista defendió la visión creativa del director y descartó la idea de protagonizar un simple drama histórico tradicional. "Esta es una historia mitológica", sentenció con total firmeza durante la charla con la publicación estadounidense.

La visión épica de Christopher Nolan

Nyong'o respaldó las decisiones de casting tomadas por la producción general del filme. La actriz aseguró que el elenco actual representa fielmente la diversidad del mundo contemporáneo. "Apoyo plenamente la intención de Chris y la versión de esta historia que está contando", detalló la protagonista sobre el enfoque del afamado realizador.

Lupita Nyong'o como Helena de Troya. Foto: Universal Studios

La intérprete descartó justificar su presencia en el millonario proyecto de Hollywood. "No voy a perder el tiempo defendiéndome. Las críticas existirán, las aborde o no", puntualizó con total seguridad frente a sus detractores. La artista prefirió enfocarse en el privilegio absoluto que significa participar en una adaptación cinematográfica de esta inmensa magnitud.

La obra épica exige un despliegue visual sin precedentes para la industria del entretenimiento contemporáneo. "Es algo extraordinario formar parte de La Odisea, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos", explicó la actriz de 12 años de esclavitud. El equipo de trabajo asume la enorme responsabilidad de trasladar esta narrativa clásica a las audiencias modernas.

El desafío actoral más allá de la belleza

El enfoque actoral de la intérprete superó las expectativas superficiales impuestas por el mito griego. "La belleza no se puede representar. Quiero saber quién es un personaje", argumentó la ganadora del premio de la Academia. La construcción de su Helena de Troya requirió una exploración profunda de las verdaderas motivaciones internas del papel.

La estrella analizó minuciosamente el guion entregado por Christopher Nolan para preparar su actuación frente a las cámaras. "La investigación comienza con las páginas que te dan. En eso me basé", confirmó sobre su estricto proceso creativo. El texto del director británico funcionó como la guía principal para estructurar la compleja personalidad de la figura espartana.

Lupita Nyong'o sonriendo. REUTERS

La presión sobre el éxito de la cinta aumenta conforme se acerca la fecha oficial de lanzamiento. La Odisea ostenta el título de la producción más cara en la brillante trayectoria de Nolan, con un presupuesto confirmado de 250 millones de dólares. Los estudios apostaron una suma financiera histórica para materializar esta ambiciosa epopeya en la pantalla.

El público dictará el veredicto final sobre esta polémica adaptación directamente en las salas de cine. El estreno exclusivo mundial ocurrirá el 17 de julio de 2026. La taquilla global demostrará si el intenso debate digital afectó el desempeño comercial de una de las películas más esperadas y debatidas de la actual década.