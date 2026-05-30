Panteón Rococó dará concierto GRATIS en Neza este 30 de mayo: a qué hora, lugar y cómo llegar

Los seguidores del ska mexicano tienen una cita imperdible este fin de semana. Panteón Rococó ofrecerá un concierto gratis en Ciudad Nezahualcóyotl este viernes 30 de mayo, en un espectáculo que promete reunir a miles de personas para cantar, bailar y disfrutar de algunos de los himnos más representativos del género en México.

La agrupación capitalina, reconocida por éxitos como La dosis perfecta, La carencia y Arréglame el alma, llegará al Estado de México como parte de una serie de presentaciones especiales que buscan llevar música gratuita a distintos puntos del país.

¿A qué hora será el concierto de Panteón Rococó en Neza?

El evento principal está programado para arrancar a las 20:30 horas, aunque las actividades comenzarán desde mucho antes.

Desde las 15:30 horas, el escenario comenzará a recibir a diversas bandas invitadas que calentarán el ambiente antes de la presentación estelar. Por ello, los organizadores recomiendan llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar del cartel completo.

La entrada será completamente libre, por lo que no será necesario adquirir boletos ni registrarse previamente.

Panteón Rococo gratis en el Edomex. Especial

¿Dónde será el concierto gratis de Panteón Rococó?

La sede elegida para este espectáculo será el Deportivo Ciudad Jardín, ubicado en la colonia Benito Juárez, dentro del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Este recinto se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para eventos masivos en la zona oriente del Valle de México, gracias a su capacidad y accesibilidad para recibir a miles de asistentes.

Debido a la expectativa que ha generado la presentación, se espera una alta afluencia de público, por lo que se recomienda planear con tiempo el traslado.

Cómo llegar al concierto de Panteón Rococó en Neza

Existen diversas opciones para llegar al Deportivo Ciudad Jardín utilizando transporte público desde la Ciudad de México y municipios cercanos.

En Metro

La alternativa más práctica es utilizar la Línea A del Metro, que conecta con puntos estratégicos de la zona oriente.

Las estaciones Peñón Viejo y Santa Marta son algunos de los puntos de referencia más cercanos para enlazar con transporte que lleve directamente al recinto.

El servicio sabatino opera desde temprano y permite hacer conexión con rutas de autobús y combis hacia Ciudad Jardín.

En autobús o transporte local

La parada más próxima al deportivo se encuentra sobre Avenida Chimalhuacán, a unos cuantos minutos caminando del acceso principal.

Entre las rutas con servicio en la zona destacan aquellas que parten desde Pantitlán y Santa Martha, consideradas las opciones más directas para llegar al evento.

Para el regreso, se recomienda verificar horarios con anticipación, especialmente si planeas quedarte hasta el cierre del concierto.

Una noche para celebrar tres décadas de ska mexicano

La presentación forma parte de la gira conmemorativa de 30 años de trayectoria de Panteón Rococó, una agrupación que ha marcado generaciones desde su formación en la década de los noventa.

Con un estilo que fusiona ska, reggae, rock, punk y ritmos latinos, la banda se ha convertido en una referencia obligada de la música independiente mexicana.

Su repertorio incluye temas que han trascendido por décadas y que continúan siendo coreados en cada presentación.

Leyendas de CDMX: Panteón Rococó sigue marcando el paso en la escena del ska con el lanzamiento de Cha-Cha Love, el segundo sencillo de su décimo álbum de estudio, Sonoro, que cuenta con otros temas como Rojo, Parison, 90 segundos, Desastre, Espejo, Bier & Ska, Sonoro, El Negus Haile Selassie y Paria. Foto: Cortesía Panteón Rococó.

Durante este concierto, se espera que interpreten clásicos que han definido su carrera, así como canciones de sus producciones más recientes.

El concierto forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz

El espectáculo en Nezahualcóyotl también está integrado al Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa cultural que busca acercar conciertos y actividades artísticas gratuitas a distintas comunidades del país.

La propuesta apuesta por recuperar espacios públicos mediante expresiones musicales y culturales, fomentando la convivencia social a través del arte.

En esta edición, el cartel incluirá también la participación de agrupaciones invitadas que enriquecerán la jornada con sonidos que van del ska tradicional hasta fusiones urbanas contemporáneas.