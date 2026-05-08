¿Qué clasificación tendrá la película de Backrooms?

Las películas de terror inspiradas en leyendas de internet siguen ganando terreno en Hollywood y una de las más esperadas de este año es Backrooms.

La nueva producción de A24 llega a cines este mes de mayo y algo que ha generado muchas dudas es sobre cuál será su clasificación y si todos podrán entrar a verla.

Esta será la clasificación para Backrooms en México

En Estados Unidos se dio a conocer que la película dirigida por Kane Parsons recibió clasificación “R” debido a sus escenas violentas, lenguaje fuerte y contenido gráfico.

Aunque en México todavía no existe un anuncio oficial por parte de las cadenas de cine, todo apunta a que el filme tendría clasificación “C”, categoría restringida para mayores de 18 años.

“Backrooms” se convirtió en uno de los proyectos de terror más esperados desde que se anunció que A24 apostaría por llevar al cine una de las creepypastas más populares de internet.

La película dirigida por Kane Parsons recibió clasificación “R” Captura de Pantalla

La historia detrás de “Backrooms” y su origen en internet

El concepto de los “backrooms” nació hace algunos años en foros y redes sociales como las famosas creepypastas. Pero lo que comenzó como una simple leyenda rápidamente tomó popularidad, sobre todo en TikTok.

Los backrooms son simplemente espacios vacíos, pasillos amarillos y oficinas abandonadas que generan una sensación constante de aislamiento y ansiedad.

La película toma esa idea para construir una historia de terror psicológico centrada en Clark, personaje interpretado por Chiwetel Ejiofor. En la trama, el protagonista queda atrapado dentro de una de estas dimensiones extrañas y laberínticas, mientras su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, decide entrar a ese lugar para intentar encontrarlo.

Asimismo, participarán actores como Mark Duplass, reconocido por proyectos como Creep y la serie The Morning Show. También participan Finn Bennett, quien recientemente apareció en True Detective, además de Lukita Maxwell y Avan Jogia.

Lo que parecía una búsqueda termina convirtiéndose en una experiencia cada vez más perturbadora.

De acuerdo con lo que ha adelantado la producción, la película apostará más por la tensión psicológica y la sensación de soledad que por los sustos tradicionales.

El propio director explicó que una de las características más importantes del filme será justamente esa sensación de vacío. Muchas escenas mostrarán únicamente a uno o dos personajes al mismo tiempo, algo que también representa un reto actoral para el elenco principal.

La nueva producción de A24 llega a cines este mes de mayo Captura de Pantalla

¿Cuándo se estrena “Backrooms” en México?

La película de Backrooms llegará a los cines de México el próximo 28 de mayo.

Además del nombre de A24 detrás de la producción, se encuentra Kane Parsons, quien comenzó a ganar popularidad desde adolescente gracias a videos inspirados precisamente en los “backrooms”, publicados en YouTube y redes sociales.

Ahora, ese universo creado originalmente para internet dará el salto a salas comerciales.

En los últimos años, el estudio también ha logrado posicionarse entre los fans del terror con películas que se alejan de las fórmulas tradicionales y apuestan por historias más psicológicas y atmosféricas.