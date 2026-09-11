¿Habrá Hechizo de amor 3? Sandra Bullock revela los planes para continuar

Hechizo de amor: La magia continúa; llegó a los cines este 10 de septiembre, 28 años después de la primera película. Y aunque las hermanas Owens apenas están de regreso, Sandra Bullock ya habló sobre la posibilidad de una tercera entrega.

¿Habrá Hechizo de amor 3?

Por ahora, Hechizo de amor 3 no está confirmada, pero Sandra Bullock reveló que sí existe la intención de continuar con la historia si la nueva película consigue una buena respuesta.

Durante una entrevista con Vanity Fair, la actriz explicó que una tercera entrega dependerá del funcionamiento de esta secuela.

“Haremos una tercera película si esta funciona, y pasaremos la batuta a las chicas”, aseguró.

La declaración también adelanta hacia dónde podría dirigirse la franquicia. En lugar de mantener siempre a Sally y Gillian Owens al frente, una tercera película podría darle mayor peso a la nueva generación de brujas de la familia.

La idea permitiría que el universo de Hechizo de amor continúe incluso cuando Bullock y Nicole Kidman dejen de encabezar la historia.

Así que el futuro de las Owens dependerá primero de lo que ocurra con Hechizo de amor: La magia continúa tras su llegada a los cines.

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¿Quiénes podrían protagonizar Hechizo de amor 3?

La segunda película introduce a Joey King y Maisie Williams como parte de la nueva generación de la familia Owens.

Bullock se refirió a ellas al hablar de la posibilidad de “pasar la batuta”, por lo que ambas podrían tener un papel mucho más importante si finalmente se realiza una tercera entrega.

La nueva película recupera a Sally y Gillian, pero también amplía la historia familiar y comienza a preparar el terreno para que otras integrantes descubran sus propios poderes.

La historia vuelve a estar relacionada con la maldición que durante generaciones ha perseguido a las mujeres Owens y a los hombres de quienes se enamoran.

Esta vez, el problema alcanza a una nueva generación cuando las hijas adultas de Sally comienzan a descubrir que también heredaron las habilidades de su familia.

Joey King y Maisie Williams forman parte de la nueva generación Owens. Warner Bros.

Hechizo de amor 2 también funciona para quienes no vieron la primera

Han pasado 28 años desde el estreno de la primera película, por lo que la secuela también fue pensada para espectadores que nunca conocieron la historia de Sally y Gillian.

Sandra Bullock aseguró que no es indispensable haber visto la cinta de 1998 para entender esta nueva entrega.

“Si no han visto la primera película, no importa. Pero si viste la primera, hay guiños nostálgicos que nos recuerdan que seguimos en el mismo lugar y con la misma gente, y que estamos incorporando a dos bebés brujas mágicas más”, explicó.

La película mantiene referencias para quienes conocen la historia original, pero al mismo tiempo introduce nuevos personajes que permiten ampliar la familia Owens.

Ese relevo generacional podría ser especialmente importante si Warner Bros. decide continuar con una tercera película.

La familia Owens podría continuar su historia en Hechizo de amor 3. AFP

Sandra Bullock recuerda las críticas que recibió la primera película

El regreso de Hechizo de amor también llevó a Bullock a recordar que la película original no siempre tuvo la buena recepción que conserva actualmente entre sus seguidores.

Cuando llegó a los cines en 1998, la actriz asegura que ella y Nicole Kidman se encontraron con críticas relacionadas incluso con la cantidad de mujeres que formaban parte de la historia.

“La recepción a la primera película fue brutal. Ya sabes, ¿cuántas mujeres se necesitan en una historia? Todo ese tipo de cosas”, recordó.

Bullock explicó que el proyecto reunía a varias mujeres y colocaba temas como la magia y el matriarcado en el centro de la historia, algo que provocó comentarios que todavía recuerda.

A pesar de ello, la actriz asegura que la experiencia de realizar aquella película junto a Kidman había sido completamente distinta.

“Cuando en Warner Bros me hablaron de volver, pensé ‘¿Por qué querrían rehacer eso?’”, contó.

Sandra Bullock y Nicole Kidman también participaron como productoras. Captura de Pantalla tráiler Hechizo de Amor 2.

Sandra Bullock y Nicole Kidman tuvieron mayor control en la secuela

Esta vez, Sandra Bullock y Nicole Kidman no regresaron únicamente como protagonistas. Ambas también participaron como productoras de Hechizo de amor: La magia continúa.

“Entonces Nicole y yo nos enfrascamos en conseguir los detalles correctos, en regresar ese tono por el que tanto nos criticaron”, explicó Bullock.

Eso les permitió involucrarse en las decisiones sobre el regreso de Sally y Gillian y cuidar elementos que consideraban importantes de la primera película.

La intención no era alejarse de aquellos elementos que hicieron diferente a la película original, sino recuperarlos para una historia realizada casi tres décadas después.