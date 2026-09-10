Cómo preparar las Midnight Margaritas de Hechizo de amor

Hay escenas de películas que terminan convertidas en una tradición para los fans. Hechizo de amor tiene una de ellas gracias a las Midnight Margaritas, la bebida que acompaña uno de los momentos más recordados de las hermanas Owens.

Estrenada en 1998, Practical Magic, conocida en México como Hechizo de amor, reunió a Sandra Bullock y Nicole Kidman como Sally y Gillian Owens, dos hermanas que crecieron dentro de una familia de mujeres rodeada de magia, secretos y una peculiar maldición relacionada con el amor.

Aunque la película llegó a los cines hace más de dos décadas, algunas de sus escenas mantienen un lugar especial entre los seguidores. Una de las más populares ocurre en la cocina de la casa de las Owens y tiene como protagonistas a una licuadora, varias botellas y las famosas Midnight Margaritas.

Pero ¿qué llevan realmente estas margaritas y cómo pueden prepararse en casa?

Las Midnight Margaritas son una de las bebidas más famosas de Hechizo de amor. Warner Bros

¿Qué son las Midnight Margaritas de Hechizo de amor?

La escena ocurre cuando Sally y Gillian Owens, junto a sus tías Jet y Frances, terminan reunidas en la cocina preparando margaritas a medianoche.

Entre ingredientes, baile y alcohol, las cuatro convierten la preparación de las bebidas en una pequeña fiesta. La secuencia también quedó ligada a la canción “Coconut” de Harry Nilsson, que acompaña el momento.

Las Midnight Margaritas terminaron convirtiéndose en una referencia directa a Hechizo de amor. Incluso es común encontrar fiestas y reuniones temáticas de la película en las que los fans intentan recrearlas.

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Así puedes preparar las Midnight Margaritas

Con el regreso de la historia de las Owens, Warner Bros. Pictures y Astral Tequila presentaron una versión oficial inspirada en las Midnight Margaritas.

A diferencia de una margarita tradicional, esta preparación incorpora crema de coco, un ingrediente que además conecta con “Coconut”, la canción utilizada en la famosa escena de la primera película.

Para preparar una Midnight Margarita necesitas los siguientes ingredientes.

45 ml de tequila blanco

30 ml de jugo de lima fresco

45 ml de crema de coco

1 taza de hielo

1 rodaja de lima

Sal para escarchar la copa de forma opcional

La preparación tampoco requiere demasiados pasos.

Primero se colocan en una licuadora el tequila blanco, el jugo de lima, la crema de coco y el hielo.

Después se licúan los ingredientes hasta conseguir una mezcla uniforme y con una textura similar a la de una margarita frozen.

La bebida puede servirse en una copa previamente escarchada con sal y terminarse con una rodaja de lima como decoración.

Las hermanas Owens popularizaron las Midnight Margaritas en la película. Gemini

¿Cómo hacer el borde de coco y lima?

Existe otra forma de acercar la bebida a la versión creada alrededor de Hechizo de amor. En lugar de utilizar únicamente sal en el borde de la copa, puede prepararse una mezcla con coco y lima.

Esta opción combina sal en hojuelas, ralladura seca de lima, coco tostado y azúcar.

La mezcla se coloca en un plato y se humedece el borde de la copa con lima antes de pasarlo por los ingredientes.

El resultado agrega un sabor dulce y cítrico que acompaña a la crema de coco utilizada en la margarita.

Las Midnight Margaritas pueden prepararse con tequila blanco y lima. Canva

Hechizo de amor 2 también tiene sus propias Midnight Margaritas

El regreso de la franquicia también abrió la puerta a otra versión de la bebida.

Joey King y Maisie Williams, quienes forman parte de Hechizo de amor 2, prepararon unas Black Magic Midnight Margaritas para Delish.

Esta variante cambia bastante la apariencia de la bebida original al incorporar moras congeladas y jugo de naranja, además de ingredientes habituales de una margarita.

Las moras son las responsables de darle una tonalidad más oscura y acorde con el nombre Black Magic.

De esta manera, puedes tener dos distintas formas de preparar una bebida inspirada en la película.