Joanna Vega-Biestro le responde a Gala Montes: “Con los niños no”

La conductora de "Sale El Sol" Joanna Vega-Biestro respondió a las declaraciones de Gala Montes, actriz que arremetió en contra de ella luego de que diera a conocer información sobre su salida repentina de La Casa de los Famosos México 2026.

Todo ocurrió después de que Gala salió del reality que se transmite 24/7. Joanna contó en televisión una versión que le habían hecho llegar sobre lo ocurrido dentro del programa. La periodista aclaró que ella no había presenciado los hechos y que estaba relatando información de terceros. Según esa versión, Gala habría tenido un momento de alteración en el confesionario y la situación habría requerido la intervención de producción y de una psicóloga.

A partir de ahí, Gala arremetió directamente contra Joanna.

Gala Montes arremetió contra Joanna Vega-Biestro

Gala Montes, actriz. @galamontes

Gala acusó a Joanna de difundir información falsa sobre ella y de investigar aspectos de su vida personal y familiar. Entre los temas que cuestionó estuvieron las versiones sobre un supuesto comportamiento agresivo dentro del reality y un presunto consumo de pastillas.

La actriz expresó su molestia directamente contra la conductora y la acusó de acosarla.

Me estás acosando”, reclamó Gala, quien también le pidió: “Deja de estar inventando que yo soy drogadicta”.

Gala además cuestionó cómo Joanna había obtenido información sobre lo ocurrido dentro del programa y calificó sus acciones como “acoso y hostigamiento”. En medio de su enojo, lanzó una fuerte advertencia:

A la que le voy a partir la m... es a ti, Joanna”, al señalar que la periodista también se había metido con ella y con su mamá.

En medio de su respuesta a Joanna Vega-Biestro, Gala Montes también hizo referencia a la hija de la periodista para ejemplificar lo que, desde su perspectiva, representa el supuesto hostigamiento del que asegura haber sido víctima.

Durante sus declaraciones del 10 de septiembre, Gala acusó a Joanna de investigar aspectos de su vida personal y de involucrarse también en asuntos relacionados con sus padres. Fue entonces cuando utilizó a la hija de la conductora para cuestionarla sobre los límites que, según ella, deberían existir al hablar de la vida privada de otras personas.

¿Tú quieres que un día yo vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente? No, ¿verdad? Entonces, respeta”, expresó la actriz.

Gala aclaró que no estaba diciendo que tuviera intención de hacerlo, sino que utilizó esa situación como un ejemplo para mostrarle a Joanna cómo percibía sus acciones.

No lo voy a hacer, pero eso es lo que tú estás haciendo”, agregó.

Joanna Vega-Biestro le responde a Gala Montes

Joanna Vega-Biestro le responde a Gala Montes. @vegabiestro

La conductora de Sale el Sol sostuvo que no respondería a las amenazas con provocaciones y advirtió que ya estaba asesorada para tomar acciones legales si era necesario.

Joanna afirmó que la confrontación dejó de ser una diferencia de opiniones luego de que la actriz hiciera referencia a su hija y pidió que cualquier reclamo por su trabajo se dirigiera únicamente hacia ella.

Mi hija es menor de edad”, dijo la comunicadora durante la emisión de Sale el Sol. “Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”.

La periodista además destacó que la protección de niñas, niños y adolescentes estaba contemplada en la ley. Por ello, señaló que cualquier frase que pudiera interpretarse como amenaza o intimidación sería tomada con seriedad.

Si alguien tiene algo que reclamarme por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no”, dijo. Vega-Biestro.

En tanto, al cierre de su mensaje, pidió mantener a los niños fuera de los conflictos públicos y personales.

Con los niños, no”, expresó Vega-Biestro. “Podemos discutir, confrontarnos, estar en desacuerdo y hasta caernos mal, pero ningún niño debería convertirse jamás en herramienta para lastimar, intimidar o amenazar a alguien”.

Vega-Biestro defiende su trabajo periodístico

Sobre la información compartida respecto a la salida repentina de Gala Montes de La Casa de los Famosos, Vega-Biestro detalló que recibió los datos de una fuente que consideró fidedigna y que los corroboró antes de hacerlos públicos.

En esta línea, destacó que lleva 27 años trabajando como periodista y comunicadora y sostuvo que algunos de los hechos que difundió fueron confirmados después por la persona involucrada.

Asimismo, señaló que informar, opinar y cuestionar a personajes públicos formaba parte de su profesión, mientras que las críticas a su trabajo eran parte de la exposición que implicaba ejercer el periodismo.

“Pueden cuestionarme, contradecirme, criticar mi trabajo o responder públicamente”, afirmó Joanna Vega-Biestro. “Eso forma parte de dedicarme a esto y llevo muchos años entendiéndolo así”.

¿Por qué salió Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026?

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026 estuvo rodeada de versiones encontradas. La actriz aseguró que no tenía intención de abandonar el reality y explicó que todo comenzó cuando estaba menstruando y pidió un tampón, pero, según su relato, no se lo proporcionaron. Ante esta situación, dijo que salió por una puerta ubicada en la zona de paquetes y posteriormente la producción habría intervenido para sacarla del programa.

Tras su salida también comenzaron a circular versiones sobre su comportamiento dentro de la casa. Entre ellas surgieron señalamientos sobre un supuesto consumo de drogas y la posibilidad de que hubiera atravesado un “brote psicótico”.