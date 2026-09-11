Reembolso por cancelación de Carín León en Las Vegas: cómo hacerlo y la reprogramación para 2027

Carín León canceló su concierto en el recinto Sphere de Las Vegas que estaba previsto para el pasado 10 de septiembre del 2026. El mismo cantante dio a conocer que los fans afectados pueden gestionar un reembolso o esperar a 2027, a la fecha reprogramada.

El cantante y compositor mexicano de música regional canceló su presentación de última hora, cuando sus fans ya lo estaban esperanto en el gigantesco recinto.

Los asistentes en el Sphere se mostraron molestos por la cancelación de Carín León, artista que dio a conocer que no llegó a Las Vegas por fallas mecánicas en dos aviones, en los que viajaría.

Reembolso por cancelación de Carín León en Sphere, Las Vegas

Reembolso por cancelación de Carín León en Las Vegas. @carinleonoficial

Para solicitar el reembolso de boletos para el concierto cancelado de Carín León en el Sphere de Las Vegas, los interesados debes acudir directamente al punto de venta original donde adquirieron sus entradas.

El plazo límite es un periodo de 30 días a partir del anuncio para solicitar la devolución del dinero.

Dependiendo de la opción por la que se hayan adquirido los boletos para el concierto cancelado de Carín León, en el Sphere, estos son los canales oficiales y procedimientos para gestionar tu reembolso:

Compras en línea (Plataformas autorizadas)

Si compraste tus boletos digitalmente mediante la boletera oficial del recinto o plataformas primarias asociadas (como Ticketmaster EUA):

Procedimiento: Inicia sesión en tu cuenta mediante el portal de Ticketmaster My Tickets. Busca tu pedido correspondiente al show del 10 de septiembre de 2026. Al abrir el detalle del pedido, aparecerá un botón visible para presionar "Solicitar un reembolso" o "Refund".

Soporte adicional: Si el botón digital aún no se habilita automáticamente debido a la reprogramación, deberás ir al centro de ayuda de la plataforma o levantar un reporte con atención al cliente explicando que no te es posible asistir a la nueva fecha.

Taquilla oficial del recinto (Sphere Las Vegas)

Si te encontrabas en Las Vegas y compraste tus entradas directamente de manera física:

Procedimiento: Deberás presentarte físicamente en las ventanillas de servicio y taquilla del Sphere.

Requisitos: Es indispensable llevar los boletos impresos en mano, una identificación oficial, y la tarjeta de crédito o débito original con la cual realizaste el pago, ya que la devolución se aplicará mediante el mismo método de pago.

Otras plataformas (Sitios de reventa legal o agencias)

Si adquiriste tus accesos mediante plataformas secundarias de boletos (StubHub, Vivid Seats, SeatGeek, etc.) o paquetes de viaje turísticos organizados:

Procedimiento: No asistas a la taquilla de Sphere ni utilices Ticketmaster, ya que ellos no poseen tus datos de cobro. Tienes que contactar directamente al centro de atención al cliente de la plataforma específica donde hiciste la transacción.

Política: En eventos reprogramados, la mayoría de estas empresas te permite elegir entre mantener el boleto o solicitar el reembolso total, pero debes tramitarlo abriendo un caso formal dentro de su propio portal web con tu número de orden de reventa.

¿Qué pasa con los paquetes de viaje VIP oficiales?

Si adquiriste uno de los paquetes de viaje VIP oficiales (que comercializa directamente AEG y el equipo del artista e incluyen hotel en The Venetian o The Palazzo, mercancía exclusiva y entradas), las reglas cambian considerablemente respecto a un boleto común.

Las agencias y operadoras oficiales de paquetes VIP (como el portal oficial Carín León AEG Shopify) devuelven en su totalidad el dinero correspondiente a las entradas del concierto y los beneficios VIP dentro del recinto.

Tus accesos y el beneficio VIP se transfieren automáticamente para la nueva fecha programada.

Lamentablemente, los gastos de hospedaje ya utilizados y vuelos no son reembolsables por el artista ni por el recinto. Debido a que la cancelación ocurrió de último minuto, cuando la mayoría de los fans ya se encontraban hospedados en Las Vegas, las noches de hotel consumidas o activas durante este fin de semana corren por cuenta del cliente.

Fecha reprogramada de Carín León para 2027

Reembolso por cancelación de Carín León en Las Vegas. @carinleonoficial

Las fechas oficiales confirmadas para el próximo año son las siguientes:

Jueves 15 de septiembre de 2027: Fecha de reposición oficial del concierto cancelado del 10 de septiembre de 2026. Las entradas adquiridas para el show cancelado serán totalmente válidas para este día.

En tanto que las otras fechas son:

Viernes 16 de septiembre.

Sábado 17 de septiembre.

Domingo 18 de septiembre.

¿Por qué se canceló el concierto de Carín León?

El concierto de Carín León en Sphere, en Las Vegas, programado para el jueves 10 de septiembre de 2026, fue cancelado de último momento debido a una serie de problemas mecánicos que impidieron al cantante llegar a la ciudad.

El propio intérprete explicó que intentaron utilizar dos aviones para trasladarse al concierto, pero ambos presentaron fallas. El primero tuvo un problema con los frenos y, después de solicitar otra aeronave, la segunda presentó una falla en la dirección. Ante estas situaciones, se determinó que no era seguro continuar con el viaje.

Carín León se disculpó con sus seguidores y explicó que la decisión de no volar respondió principalmente a un tema de seguridad.