¿Dónde ver la primera película de ‘Hechizo de amor’ y de qué trata?

Casi 30 años después de conquistar al público con una historia que combinó romance, fantasía y magia, las hermanas Owens están listas para volver a la pantalla grande. Sandra Bullock y Nicole Kidman retomarán sus respectivos personajes en Hechizo de amor: La magia continúa, secuela de la cinta estrenada en 1998.

La primera película se convirtió con el paso del tiempo en una de las producciones más recordadas de los años 90. Aunque su recepción inicial no fue especialmente favorable por parte de la crítica, la cinta dirigida por Griffin Dunne, logró ganarse un lugar entre las favoritas del público gracias a su particular mezcla de comedia romántica, drama y elementos sobrenaturales.

Foto: Warner Bros. Pictures

¿De qué trataba la primera película de ‘Hechizo de amor’?

La historia original presentó a Sally y Gillian Owens, dos hermanas pertenecientes a una familia de mujeres con habilidades mágicas. Sin embargo, detrás de sus poderes existía una antigua maldición que marcaba sus relaciones sentimentales: los hombres que se enamoraran de ellas estaban destinados a morir.

Mientras Sally intentaba alejarse de la magia y construir una vida convencional después de enviudar, Gillian llevaba una existencia mucho más rebelde y cercana a ese mundo sobrenatural.

Foto: Warner Bros. Pictures

La situación cambia cuando Gillian queda involucrada en una relación marcada por la violencia. Un accidente relacionado con su pareja obliga a las hermanas a recurrir nuevamente a sus conocimientos mágicos, dejando de lado sus diferencias para enfrentar juntas las consecuencias de sus actos.

¿Dónde se puede ver la primera película?

Para quienes quieran recordar la historia antes del estreno de la segunda entrega, Hechizo de amor (Practical Magic, 1998) está disponible en plataformas de streaming como HBO Max y Prime Video.

Volver a la película original también permite conocer el origen de la relación entre Sally y Gillian y entender la importancia que tendrá su vínculo familiar en la nueva historia.

Foto: Warner Bros. Pictures

¿De qué tratará ‘Hechizo de amor: La magia continúa’?

La secuela recuperará a las hermanas Owens para llevarlas a una nueva etapa de sus vidas. Sally y Gillian deberán reencontrarse mientras enfrentan sus diferencias y vuelven a lidiar con la maldición que ha acompañado a su familia durante generaciones.

La nueva historia toma inspiración de The Book of Magic, novela publicada por Alice Hoffman en 2021, que continúa el universo literario de la historia creada por la autora.

Además del romance y la magia, la cinta volverá a poner en el centro la relación entre las hermanas y el poder que existe detrás de su legado familiar.

¿Quiénes forman parte del elenco de ‘Hechizo de amor 2’?

Uno de los principales atractivos de la producción será el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman como Sally y Gillian Owens, respectivamente.

Las dos actrices, ambas reconocidas con el Premio de la Academia, volverán a compartir pantalla para continuar la historia de sus personajes y enfrentarse a una nueva serie de conflictos relacionados con su familia, el amor y la magia.

Hechizo de amor 2: de qué trata y cuándo se estrena en México Warner Bros.

El reparto también incluye a:

Stockard Channing como la Tía Frances.

Dianne Wiest como la Tía Jet.

Joe King como Kylie Owens.

Maisie Williams como Antonia Owens.

Lee Pace como Ian Wright.

Xolo Maridueña.

Solly McLeod.

¿Cuándo llegará ‘Hechizo de amor 2’ a los cines de México?

Los seguidores de la saga podrán ver Hechizo de amor: La magia continúa en las salas de cine mexicanas a partir del 10 de septiembre.

El lanzamiento en México ocurrirá un día después de su estreno internacional, previsto para el 9 de septiembre, por lo que la espera para reencontrarse con las hermanas Owens está por terminar.