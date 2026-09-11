¿Jay de la Cueva rubio? ¡Adiós a la larga cabellera y hola al nuevo look!

Jay de la Cueva sorprendió a sus seguidores al dejar atrás su característica larga cabellera para apostar por un nuevo look que nunca antes había lucido.

El cantante compartió en sus redes sociales el radical cambio de imagen y, aunque durante varios años llevó su cabello largo y ondulado como parte de su estilo artístico, esta vez decidió darle un giro por completo.

Jay de la Cueva sorprende al cortarse el cabello y convertirse en rubio

A través de Instagram, Jay de la Cueva compartió un video en el que mostró el antes y después de su transformación, algo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En el video, el cantante expresa sus deseos de hacer un cambio radical en el cabello, mientras su estilista le propone una idea. De inmediato aparece la transición y Jay sorprende al mostrar su nueva imagen: ahora luce el cabello rubio y mucho más corto.

Lejos de mostrarse preocupado por despedirse de su característica cabellera, el cantante observa su nuevo estilo y hasta lleva la mano a su cabello mientras descubre el resultado.

“Sabes que, siempre quise estar rubio. He estado en montones de looks, pero esta es la primera vez que estoy así. Dicen que las rubias se la pasan mejor”, comentó Jay de la Cueva al ver su transformación.

Así reaccionaron sus seguidores al nuevo look de Jay de la Cueva

El cambio de imagen no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos al verlo después de varios años con su larga cabellera.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones y más de 900 comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron que el cambio fue una buena decisión y que el cantante luce muy bien con su nuevo estilo, otros incluso bromearon con la posibilidad de que se tratara de una peluca.

Entre los comentarios también destacó el del actor Sebastián Rulli, quien escribió: “Como sea eres Hermosaaaa”, acompañado de emojis de besos.

Por su parte, Angelique Boyer también reaccionó al cambio de imagen de Jay de la Cueva y destacó que el cantante no pudo haber caído en mejores manos refiriéndose al estilista. Juanpa Zurita también se sumó a las reacciones.

¿Qué hace Jay de la Cueva actualmente?

Actualmente, el artista continúa con su carrera musical como integrante de The Guapos, banda que comparte con Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar.

Este proyecto llegó después de su salida de Molotov, agrupación con la que tuvo su última participación en el festival Tecate Pa'l Norte antes de enfocarse en esta nueva etapa musical.

Jay de la Cueva con Molotov en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, edición número 25, Estadio GNP Seguros. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Aunque Jay de la Cueva había mantenido durante años una imagen muy relacionada con su larga cabellera, este nuevo cambio de look representa una nueva faceta que sus seguidores no tardaron en comentar.