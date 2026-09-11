“¿Preferían que se cayera el avión?”: Esposa de Carín León muestra PRUEBAS tras cancelación de concierto en Las Vegas

La cancelación del concierto de Carín León en La Esfera de Las Vegas dejó a miles de seguidores esperando una explicación sobre lo ocurrido.

Tras las críticas, su esposa, Meylin Zúñiga, publicó imágenes de lo que pasó horas antes y respondió a quienes aseguraron que el cantante simplemente no había llegado.

¿Por qué Carín León no llegó a su concierto en La Esfera de Las Vegas?

La presentación estaba programada para el jueves 10 de septiembre y formaba parte de las siete fechas de Carín León en el recinto de Las Vegas.

El cantante se encontraba en Hermosillo, Sonora, y tenía previsto viajar ese mismo día a Nevada. Sin embargo, el traslado no pudo realizarse debido a problemas mecánicos en dos aeronaves.

Carín explicó que el primer avión presentó una falla en los frenos antes del despegue. Su equipo consiguió otra aeronave para intentar llegar a tiempo, pero también tuvo un problema.

En este caso, el cantante señaló que la segunda falla estaba relacionada con la dirección del avión.

“Los pilotos no nos dejaron volar, las autoridades correspondientes no nos dejaron volar”, explicó el intérprete en un video publicado después de la cancelación.

Carín también aseguró que contaba con las bitácoras y testimonios de quienes estuvieron presentes durante los intentos de vuelo.

Carín León canceló una de sus presentaciones en Las Vegas. IG carinleonoficial

Meylin Zúñiga muestra los intentos de Carín León por llegar a Las Vegas

Ante los cuestionamientos, Meylin Zúñiga publicó en Instagram una serie de fotografías y videos tomados durante las horas previas al concierto.

La primera imagen mostraba al cantante caminando hacia una aeronave privada acompañado de otras personas. Zúñiga escribió “Intento 1” y la publicación tenía una marca de tiempo de las 14 horas con 37 minutos.

Meylin Zúñiga defendió al cantante tras la cancelación. IG meylinzuniga

Después compartió una fotografía desde el interior de un avión. La imagen fue publicada alrededor de las 15 horas y hacía referencia a la posibilidad de llegar a Las Vegas cerca de las 16 horas con 30 minutos.

Horas más tarde llegó el segundo intento.

“Segundo intento. Ya corriendo para llegar directo 6:40 pm”, escribió Zúñiga en un video grabado dentro de otra aeronave.

La historia estaba marcada a las 17 horas con 15 minutos.

Dos problemas con aviones impidieron el viaje de Carín León. IG meylinzuniga

Según explicó, el primer vuelo estaba planeado alrededor de las 14 horas, pero el problema con los frenos impidió que pudieran salir.

El segundo avión llegó después de las 17 horas. El equipo intentó resolver el nuevo inconveniente, pero finalmente tampoco recibió autorización para despegar.

“Carín es una persona muy entregada a su trabajo y hoy tuvimos 2 intentos de vuelos”, escribió.

Esposa de Carín León responde a rumores sobre una fiesta

La ausencia del cantante provocó críticas y también versiones sobre las razones por las que se encontraba en Hermosillo pocas horas antes de su presentación.

Zúñiga rechazó que Carín hubiera faltado al concierto por encontrarse de fiesta o debido a algún problema entre ellos.

“No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peleó conmigo”, escribió.

La esposa del cantante explicó que Carín había regresado con su familia después de sus primeras presentaciones en Las Vegas.

De acuerdo con Zúñiga, habían viajado con sus hijos y tenían previsto pasar tiempo juntos antes de que el cantante regresara a Nevada.

También mencionó que el hijo mayor de la pareja estaba próximo a cumplir años y le correspondía pasar esa fecha con su mamá.

“También tenemos familia con la que queremos compartir cosas como lo hacen ustedes”, señaló.

Zúñiga admitió que confiaron en poder realizar sin problemas el trayecto entre Hermosillo y Las Vegas antes de la presentación.

“Y si pecamos de confiados, pues perdón”, agregó.

Meylin Zúñiga mostró imágenes de los intentos de vuelo. IG meylinzuniga

Meylin Zúñiga responde a los fans molestos

Zúñiga también habló sobre las personas que ya habían gastado en boletos, transporte y hospedaje para asistir al concierto.

“Entiendo la frustración del esfuerzo que hacemos todos para ir a ver a nuestro artista favorito, pero ojalá también entendieran la impotencia del artista de no haber podido llegar con ustedes”, escribió.

La empresaria defendió además la decisión de no despegar después de que se detectaron los problemas mecánicos.

“¿Qué es lo peor de esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos? ¿O la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’?”, publicó.

Carín también ofreció disculpas a quienes acudieron a La Esfera y reconoció que una nueva fecha no compensaba todo lo que algunos seguidores habían invertido para verlo.

“No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, expresó.

El concierto de Carín León en La Esfera fue reprogramado para 2027. IG carinleonoficial

¿Cuándo será el concierto cancelado de Carín León?

La función del 10 de septiembre de 2026 fue reprogramada para el 15 de septiembre de 2027.

Los boletos comprados para el concierto cancelado conservarán su validez para la nueva presentación.

Quienes no puedan asistir tendrán la opción de solicitar un reembolso durante los siguientes 30 días en el mismo sitio donde realizaron la compra.

La presentación suspendida era la cuarta de las siete que Carín León tenía programadas en La Esfera como parte de su residencia en Las Vegas.

Tras lo ocurrido, Zúñiga cerró sus publicaciones con una disculpa y un mensaje dirigido a quienes tenían previsto asistir aquella noche.

“Esperamos verlos el 15 de sept 2027. Todos con mucha salud y ganas de brindar por lo realmente importante”, escribió.