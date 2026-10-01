Murió Cronos, líder de la banda de black metal Venom, a los 63 años

Además de Ozzy Osbourne, la Tierra tuvo otra conexión con el inframundo: Conrad Thomas Lant, el líder de Venom, una de las bandas de black metal más queridas en la escena y toda una institución para la oscuridad, quien falleció hace un par de días. Tenía 63 años al momento de abandonar este plano y ser uno con las sombras. La familia tomó la decisión de tomar un par de días privados y por eso apenas se comunicó la pérdida a sus amigos y fans.

La noticia la dieron a conocer sus compañeros del grupo Rage (guitarra) y Danté (batería), además de Nathan, hijo del cantante originario de Reino Unido. Los primeros en pronunciarse fueron los musicos, pero sin dar más detalles de la lamentable perdida.

"Durante mas de cuatro décadas la voz, el bajo y el visión de Conrad fueron el corazón de Venom. Desde los primeros retumbos oscuros de Welcome To Hell hasta Black Metal, At War y With Satan Possesed cambió la música pesada para siempre. Venom no siguió ninguna regla y siempre forjó su propio camino, con Conrad en el centro, siendo intransigente, sin miedo e inconfundible", mencionaron.

Precisamente, una de las aportaciones del grupo, que comenzó en Newcastle en 1978, fue ser antisistema para criticar todas las corrientes fundamentalistas y las nuevas órdenes que pretendían manipular todo el mundo, desde la sociedad hasta la industria artística. En ese sentido, Cronos vio el satanismo como un medio transgresor para ser bastante incisivo y tener una postura de choque, que a la postre serían actitudes que varios grupos de metal tomarían para su desarrollo.

Esa estética los distinguió de muchos grupos de la época, pero también fue bastante inspirada por la revolución ideológica que se vivía en Reino Unido en los años que Cronos y la banda comenzaron, justo cuando la diferencia de clases detonó el movimiento punk más conocido en la historia de la sociedad global. El inframundo, en este sentido, se convirtió en la manifestación antiestética más cool del underground inglés. Y es necesario definirlo, pues Cronos jamás llevó esto a terreno idelógico, sin embargo, si fue un detonante de la escena nórdica noventera, cuando Mayhem y otros referentes del black metal escandinavo popularizaron la adoración a satanás y la quema de iglesias.

El famoso álbum Black Metal (1982) es un culto en la actualidad, por ser parte de lo que se conoce como la primera ola del black metal, a la que también podemos sumar a Bathory, Hellhammer y Celtic Frost, por mencionar una terna que fácilmente puede convivir en este Big 4 junto a Venom. El álbum marcó un antes y un después, como en su momento Sabbath, porque mientras Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward buscaron estilizar su sonido, Cronos jamás abandonó la crudeza y distorsión para continuar con su mensaje.

Y no podemos demeritar a su antecesor, Welcome to Hell, porque ahí empezó toda la mitología de Venom, en especial con la rola que da nombre a un álbum que fascinó a miembros de Exodus, The Smashing Pumpkins y hasta Rancid, por mencionar algunas bandas lejos del black metal y más allegadas al thrash, grunge y punk. Quien no se impresionó tanto por la popularidad de Venom en su apogeo fue Lemmy Kilmister, otro dios del metal y líder de Motorhead, pues aunque no fue enemigo de Cronos, siempre manifestó irónicamente que la parafernalia con la terna se abanderó sólo "impresionaba a niños de 12 años".

Cuando tienes 12 años cualquier cosa te vuela la cabeza. Lo mismo que un día en la playa lo hace cuando tienes esa edad", dijo Lemmy en una entrevista.

Enemigos en casa y condolencias de Abbadon y Mantas

Quizá, los únicos enemigos que Cronos tuvo en vida fueron irónicamente sus compañeros fundadores: Abbadon y Mantas. El conflicto comenzó tras el éxito de sus primeros discos. Mantas dejó la banda en 1986 cansado de los choques personales. Cronos abandonó un año después. Abaddon fue el único que quedó para mantener el concepto al contratar a Tony Dolan, quien es conocido por ser la segunda era de la banda. Pero jamás fue igual. Pasó lo mismo

Cronos también abandonó Venom en 1987 para lanzar su carrera solista. Abaddon intentó mantener a la banda viva contratando al vocalista Tony "Demolition Man" Dolan, pero los fans exigían la alineación original. La cual regresó a mediados de los noventas, pero con los mismos conflictos entre la terna fundadora. Cronos corrió a Abaddon y contrató nuevos músicos, entonces comenzó una batalla llegal, de las más conocidas en el inframundo del metal.

Durante más de una década se enfrascaron en una batalla legal por los derechos del grupo, la imagen y las composiciones. La imagen del grupo terminó quedando en manos de Cronos, logrando mantener a flote todo lo auténtico de Venom, mientras que Abbadon y Mantas formaron Venom Inc. y contrataron a Dolan como intérprete.

Pese a tantas dificultades y a que nunca se reconciliaron, hoy Mantas (a nombre de Abbadon), colgó un mensaje de despedida para quien fue su amigo en los primeros años de Venom, cuyo primer nombre fue Guillotine.

Pese a la turbulenta historia de esta banda, fuimos nosotros tres los que comenzamos algo tan especial como para cambiar la historia del metal para siempre. Supimos de la noticia hace dos días, pero respetando los deseos de la familia no pudimos decir nada. En momentos como éste sólo recuerdo nuestra amistad de los primeros días, nuestras cualidades rebeldes y el impulso de hacer algo diferente. Todavía tengo grabaciones de nosotros tres riéndonos sin otra razón que sólo por ser tontos. Descansa en poder, querido Conrad Cronos Lant", escribió en Instagram el guitarrista.

La última vez que Venom vino a México con Cronos fue en 2024, cuando tocó en el Circo Volador, pero antes tuvo shows emblemáticos en el Hell and Heaven, el México Metal Fest y la extinta Carpa Astros, una de las más épicas y cuyo epílogo fue precisamente con la rola que deseaba escuchar en su cortejo fúnebre.

Se desconoce si la familia organizará algún funeral o ceremonia pública para que la legión de seguidores de Venom lo despida; sin embargo, en varias entrevistas, el propio vocalista pidió que le gustaría que le dijeran adiós en algún tipo de homenaje poniendo la rola In League With Satan.