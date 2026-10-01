Martin y Charlie Sheen regresan al set juntos para la comedia "Happy Jack"

A sus 86 años Martin Sheen no tiene la más mínima intención de alejarse de las pantallas, el actor protagonizará junto a su hijo Charlie Sheen la serie de comedia "Happy Jack" para AMC y AMC+, informó Variety.

Dan McDermott, director de contenido global de AMC Global Media y presidente de AMC Studios, celebró la llegada de ambos actores a la cadena.

Recordó que trabajó con Charlie Sheen hace años en Spin City, y lo describió como un talento único que ha dominado la pantalla en algunas de las películas y series más memorables jamás realizadas.

Serie "Happy Jack" con Martin y Charlie Sheen

La serie está planeada para comenzar las grabaciones de los seis capítulos que se tienen contemplados para la primera temporada en los primeros meses de 2027, con público en vivo y se hará en el mismo estudio donde se realizaba Friends en Los Ángeles.

Ya sabes, poder trabajar con tu familia siempre es algo muy especial. Creo que los dos podremos aportar a la serie", dijo Martin durante una alfombra roja a Entertainment Tonight.

Los actores darán vida a padre e hijo en la serie escrita por los guionistas Jim Patterson y Matt Ross en donde Charlie interpretará a Jack, un hombre que ha sido un desastre toda su vida y que tiene dos hijas maravillosas: Kate dirige la empresa de Jack y lo mantiene centrado, mientras que Sam es una joven rebelde que se parece más a su padre. El papel de Martin es el del abuelo que tiene gran mérito por el resultado en la crianza de las chicas.

Cuando Sam regresa a casa para presentar a su nuevo novio, Jack se queda atónito al descubrir que Paul —un exbanquero de inversión convertido en gurú del estilo de vida en furgoneta— tiene su misma edad. Aunque al principio se queda en estado de shock, Jack pronto se da cuenta de que debe tomar una decisión: ¿seguirá mirando solo por sí mismo o aprovechará esta última oportunidad para formar parte real de la vida de sus hijas?

Esta no es la primera vez que padre e hijo comparten el set de algún proyecto tanto en cine como en televisión. Ambos han participado en películas como Wall Street de 1987, Cadence de 1990, Hot Shots! Part Deux de 1993 y No Code of Conduct de 1998, así como la participación se Martin en Two and a Half Man en 2005.