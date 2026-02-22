Las Guerreras K-Pop arrasa en los Annie 2026; estos son los premios que ganó
Las Guerreras K-Pop se convierte en la gran ganadora de los Annie Awards 2026 al obtener diez premios, incluyendo Mejor Película, Música y Dirección.
Las Guerreras K-Pop se ha convertido en uno de los títulos más comentados dentro de la animación reciente, gracias a su impacto tanto en audiencia como en la industria. Desde su llegada a Netflix el verano pasado, la producción llamó la atención por su propuesta musical y su estilo visual, pero con el paso de los meses su presencia en la temporada de premios terminó por confirmar que no se trataba de un éxito pasajero.
El reconocimiento no solo vino del público. La crítica especializada y las principales ceremonias de premiación comenzaron a colocarla entre las favoritas del año. Ahora, tras su paso por los Annie Awards 2026, la cinta reafirma su posición como una de las producciones animadas más premiadas del momento.
Diez premios para Las Guerreras K-Pop en los Annie Awards 2026
La más reciente edición de los Annie Awards dejó claro el dominio de la producción de Sony Pictures Animation. En total, la película consiguió diez galardones, una cifra que la posiciona como la gran ganadora de la noche.
Entre las categorías más importantes en las que triunfó se encuentran Mejor Película, Mejor Música y Mejor Dirección. Este último reconocimiento fue otorgado a Chris Appelhans y Maggie Kang, quienes encabezaron el proyecto y lograron consolidar una propuesta que combinó narrativa, música y animación de manera efectiva.
A estos premios se sumaron otros siete que reflejan el trabajo integral del equipo creativo. La película obtuvo reconocimientos en Mejor Guión, Mejor Doblaje, Mejor Edición, Mejores Efectos Animados, Mejor Animación de Personaje, Mejor Diseño de Personajes y Mejor Diseño de Producción.
Un recorrido exitoso en la temporada de premios
Antes de su triunfo en los Annie Awards 2026, Las Guerreras K-Pop ya había acumulado premios relevantes. Fue reconocida como Mejor canción en los Grammy, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro. Además, obtuvo el premio a Mejor película de animación en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro.
Este historial explica por qué la cinta llegó como favorita a la ceremonia dedicada exclusivamente a la animación. Los Annie Awards son considerados un referente dentro del sector, ya que reconocen tanto producciones cinematográficas como trabajos televisivos y cortometrajes animados.
Otras producciones destacadas en los Annie Awards 2026
Aunque Las Guerreras K-Pop fue la gran protagonista, la edición 2026 también dio espacio a otras propuestas.
Arco, dirigida por Ugo Bienvenu, fue reconocida como Mejor Película Independiente. En tanto, Los tipos malos 2, bajo la dirección de Pierre Perifel y JP Sans, obtuvo el premio a Mejor Storyboarding. Por su parte, Cómo entrenar a tu dragón, de Dean DeBlois, fue galardonada en la categoría de Mejor Animación de Personajes en un Live Action.
También figuraron otras producciones en distintas categorías. Snoopy presenta: Un musical veraniego, dirigida por Erik Wiese, ganó como Mejor Producción Especial. Snow Bear, de Aaron Blaise, fue premiada como Mejor Cortometraje, mientras que A Sparrow’s Song, de Tobias Eckerlin, obtuvo el reconocimiento a Mejor Película de Estudiante.
Lista de ganadores de los Annie Awards 2026
Mejor Película
- Elio
- Las guerreras k-pop - GANADORA
- Amélie y los secretos de la lluvia
- Los tipos malos 2
- Zootopia 2
Mejor Dirección
- Arco – Ugo Bienvenu, Adam Sillard, Anaëlle Saba
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc – Tatsuya Yoshihara
- Las guerreras k-pop – Maggie Kang, Chris Appelhans - GANADORA
- Amélie y los secretos de la lluvia – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
- Scarlet – Mamoru Hosoda
Mejor Guión
- Elio – Julia Cho, Mark Hammer, Mike Jones
- Las guerreras k-pop – Danya Jimenez, Hannah McMechan, Maggie Kang, Chris Appelhans - GANADORA
- Amélie y los secretos de la lluvia – Liane-Cho Han, Aude Py, Maïlys Vallade, Eddine Noël
- Scarlet – Mamoru Hosoda
- Zootopia 2 – Jared Bush
Mejor Película Independiente
- A Magnificent Life
- Arco - GANADORA
- Soy Frankelda
- Lost In Starlight
- Scarlet
Mejor Cortometraje
- Cardboard
- Ovary-Acting
- Pillowzzz
- Snow Bear - GANADORA
- The Girl Who Cried Pearls
Mejor Animación de Personaje
- Elio – Jonah Sidhom
- Las guerreras k-pop – Ryusuke Furuya - GANADORA
- Amélie y los secretos de la lluvia – Juliette Laurent
- Los tipos malos 2 – Ludovic Bouancheau
- Zootopia 2 – Tony Smeed
Mejor Animación de Personaje en Live Action
- Una película de Minecraft – Kevin Estey, Anthony McIndoe, Jade Lorier, Caroline Ting, Luisma Lavin Peredo
- Capitán América: Nuevo mundo – Sidney Kombo-Kintombo, Andrew William Park, Marco Röth, Paul Seyb, Thien Ly
- Cómo entrenar a tu dragón – Kayn Garcia, Jean-Denis Haas, Meena Ibrahim, Nathan McConnel, Nick Tripodi - GANADORA
- Prehistoric Planet: Ice Age – Adrien Annesley, Alvise Avati, Riyad Chalakkara, Daniel Mizuguchi, Liam Russell
- Superman – Loic Mireault, Michael Elder, Philipp Winterstein, Victor Dinis, Diego De Paula Pereira Batista
Mejor Edición
- Arco – Nathan Jacquard
- Elio – Anna Wolitzky, Steve Bloom, Noah Newman, Greg Snyder, Ben Morris
- Las guerreras k-pop – Las guerreras k-pop Editorial Team - GANADORA
- Amélie y los secretos de la lluvia – Ludovic Versace
- Olivia & las Nubes – Tomás Pichardo Espaillat
Mejores Efectos Especiales
- Elio – Ferdi Scheepers, Shaun Galinak, Alyssa Lee, Nate Skeen, Gary Bruins
- In Your Dreams – Dmitriy Kolesnik, Stephen Paschk, David Sellares, Stephanie McNair
- Las guerreras k-pop – Filippo Macari, Nicola Finizio, Simon Lewis, Naoki Kato, Daniel La Chapelle - GANADORA
- Los tipos malos 2 – Landon Gray, Michael Losure, Zachary Glynn, Chris Wombold, Olivier Malric
- Zootopia 2 – Joyce Tong, Shamintha Kalamba Arachchi, Dimitre Berberov, Chris Carignan, Cristiana Covone
Mejor Diseño de Personajes
- Elio – Matt Nolte, Yingzong Xin, James Woods, Kaleb Rice, Bob Pauley
- Fixed – Craig Kellman
- Las guerreras k-pop – Scott Watanabe, Ami Thompson - GANADORA
- Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados – Adam Paloian, Thaddeus Couldron, Alvi Ramirez
- The Twits – Kei Acedera, Tristan Poulain, Jules Rigolle, Fernando Peque, Remi Salmon
Mejor Música
- Arco – Arnaud Toulon
- Elio – Rob Simonsen
- Las guerreras k-pop – Equipo musical de Las guerreras k-pop - GANADORA
- Amélie y los secretos de la lluvia – Mari Fukuhara
- Zootopia 2 – Shakira, Ed Sheeran, Blake Slatkin, Michael Giacchino
Mejor Storyboard
- Arco – Ugo Bienvenu
- Elio – Tony Rosenast
- Amélie y los secretos de la lluvia – Nicolas Pawlowski
- Los tipos malos 2 – Anthony Holden, Young Ki Yoon - GANADORA
- Zootopia 2 – Hikari Toriumi
Mejor Diseño de Producción
- Elio – Harley Jessup, Ernesto Nemesio, Maria Lee, Kristian Norelius & Kyle Jones
- Las guerreras k-pop – Helen Chen, Dave Bleich, Wendell Dalit, Scott Watanabe & Celine Kim - GANADORA
- Los tipos malos 2 – Luc Desmarchelier &Floriane Marchix
- The Twits – Estefania Pantoja, Alexandre Diboine, Clement Dartigues, Fernando Peque & Remi Salmon
- Zootopia 2 – Cory Loftis & Limei Z. Hshieh
Mejor Interpretación de Voz
- Dog Man – Lil Rey Howery (Chief)
- Elio – Remy Edgerly (Glordon)
- In Your Dreams – Craig Robinson (Baloney Toney)
- Las guerreras k-pop – Arden Cho (Rumi) - GANADORA
- The Twits – Maitreyi Ramakrishnan (Beesha)
