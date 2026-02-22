Las Guerreras K-Pop arrasa en los Annie 2026; estos son los premios que ganó

Las Guerreras K-Pop se ha convertido en uno de los títulos más comentados dentro de la animación reciente, gracias a su impacto tanto en audiencia como en la industria. Desde su llegada a Netflix el verano pasado, la producción llamó la atención por su propuesta musical y su estilo visual, pero con el paso de los meses su presencia en la temporada de premios terminó por confirmar que no se trataba de un éxito pasajero.

El reconocimiento no solo vino del público. La crítica especializada y las principales ceremonias de premiación comenzaron a colocarla entre las favoritas del año. Ahora, tras su paso por los Annie Awards 2026, la cinta reafirma su posición como una de las producciones animadas más premiadas del momento.

Diez premios para Las Guerreras K-Pop en los Annie Awards 2026

La más reciente edición de los Annie Awards dejó claro el dominio de la producción de Sony Pictures Animation. En total, la película consiguió diez galardones, una cifra que la posiciona como la gran ganadora de la noche.

Entre las categorías más importantes en las que triunfó se encuentran Mejor Película, Mejor Música y Mejor Dirección. Este último reconocimiento fue otorgado a Chris Appelhans y Maggie Kang, quienes encabezaron el proyecto y lograron consolidar una propuesta que combinó narrativa, música y animación de manera efectiva.

A estos premios se sumaron otros siete que reflejan el trabajo integral del equipo creativo. La película obtuvo reconocimientos en Mejor Guión, Mejor Doblaje, Mejor Edición, Mejores Efectos Animados, Mejor Animación de Personaje, Mejor Diseño de Personajes y Mejor Diseño de Producción.

Un recorrido exitoso en la temporada de premios

Antes de su triunfo en los Annie Awards 2026, Las Guerreras K-Pop ya había acumulado premios relevantes. Fue reconocida como Mejor canción en los Grammy, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro. Además, obtuvo el premio a Mejor película de animación en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro.

Este historial explica por qué la cinta llegó como favorita a la ceremonia dedicada exclusivamente a la animación. Los Annie Awards son considerados un referente dentro del sector, ya que reconocen tanto producciones cinematográficas como trabajos televisivos y cortometrajes animados.

Otras producciones destacadas en los Annie Awards 2026

Aunque Las Guerreras K-Pop fue la gran protagonista, la edición 2026 también dio espacio a otras propuestas.

Arco, dirigida por Ugo Bienvenu, fue reconocida como Mejor Película Independiente. En tanto, Los tipos malos 2, bajo la dirección de Pierre Perifel y JP Sans, obtuvo el premio a Mejor Storyboarding. Por su parte, Cómo entrenar a tu dragón, de Dean DeBlois, fue galardonada en la categoría de Mejor Animación de Personajes en un Live Action.

Las guerreras k-pop 2. Foto: Netflix

También figuraron otras producciones en distintas categorías. Snoopy presenta: Un musical veraniego, dirigida por Erik Wiese, ganó como Mejor Producción Especial. Snow Bear, de Aaron Blaise, fue premiada como Mejor Cortometraje, mientras que A Sparrow’s Song, de Tobias Eckerlin, obtuvo el reconocimiento a Mejor Película de Estudiante.

Lista de ganadores de los Annie Awards 2026

Mejor Película

Elio

Las guerreras k-pop - GANADORA

Amélie y los secretos de la lluvia

Los tipos malos 2

Zootopia 2

Mejor Dirección

Arco – Ugo Bienvenu, Adam Sillard, Anaëlle Saba

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc – Tatsuya Yoshihara

Las guerreras k-pop – Maggie Kang, Chris Appelhans - GANADORA

Amélie y los secretos de la lluvia – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han

Scarlet – Mamoru Hosoda

Mejor Guión

Elio – Julia Cho, Mark Hammer, Mike Jones

Las guerreras k-pop – Danya Jimenez, Hannah McMechan, Maggie Kang, Chris Appelhans - GANADORA

Amélie y los secretos de la lluvia – Liane-Cho Han, Aude Py, Maïlys Vallade, Eddine Noël

Scarlet – Mamoru Hosoda

Zootopia 2 – Jared Bush

Mejor Película Independiente

A Magnificent Life

Arco - GANADORA

Soy Frankelda

Lost In Starlight

Scarlet

Mejor Cortometraje

Cardboard

Ovary-Acting

Pillowzzz

Snow Bear - GANADORA

The Girl Who Cried Pearls

Mejor Animación de Personaje

Elio – Jonah Sidhom

Las guerreras k-pop – Ryusuke Furuya - GANADORA

Amélie y los secretos de la lluvia – Juliette Laurent

Los tipos malos 2 – Ludovic Bouancheau

Zootopia 2 – Tony Smeed

Mejor Animación de Personaje en Live Action

Una película de Minecraft – Kevin Estey, Anthony McIndoe, Jade Lorier, Caroline Ting, Luisma Lavin Peredo

Capitán América: Nuevo mundo – Sidney Kombo-Kintombo, Andrew William Park, Marco Röth, Paul Seyb, Thien Ly

Cómo entrenar a tu dragón – Kayn Garcia, Jean-Denis Haas, Meena Ibrahim, Nathan McConnel, Nick Tripodi - GANADORA

Prehistoric Planet: Ice Age – Adrien Annesley, Alvise Avati, Riyad Chalakkara, Daniel Mizuguchi, Liam Russell

Superman – Loic Mireault, Michael Elder, Philipp Winterstein, Victor Dinis, Diego De Paula Pereira Batista

Mejor Edición

Arco – Nathan Jacquard

Elio – Anna Wolitzky, Steve Bloom, Noah Newman, Greg Snyder, Ben Morris

Las guerreras k-pop – Las guerreras k-pop Editorial Team - GANADORA

Amélie y los secretos de la lluvia – Ludovic Versace

Olivia & las Nubes – Tomás Pichardo Espaillat

Mejores Efectos Especiales

Elio – Ferdi Scheepers, Shaun Galinak, Alyssa Lee, Nate Skeen, Gary Bruins

In Your Dreams – Dmitriy Kolesnik, Stephen Paschk, David Sellares, Stephanie McNair

Las guerreras k-pop – Filippo Macari, Nicola Finizio, Simon Lewis, Naoki Kato, Daniel La Chapelle - GANADORA

Los tipos malos 2 – Landon Gray, Michael Losure, Zachary Glynn, Chris Wombold, Olivier Malric

Zootopia 2 – Joyce Tong, Shamintha Kalamba Arachchi, Dimitre Berberov, Chris Carignan, Cristiana Covone

Mejor Diseño de Personajes

Elio – Matt Nolte, Yingzong Xin, James Woods, Kaleb Rice, Bob Pauley

Fixed – Craig Kellman

Las guerreras k-pop – Scott Watanabe, Ami Thompson - GANADORA

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados – Adam Paloian, Thaddeus Couldron, Alvi Ramirez

The Twits – Kei Acedera, Tristan Poulain, Jules Rigolle, Fernando Peque, Remi Salmon

Mejor Música

Arco – Arnaud Toulon

Elio – Rob Simonsen

Las guerreras k-pop – Equipo musical de Las guerreras k-pop - GANADORA

Amélie y los secretos de la lluvia – Mari Fukuhara

Zootopia 2 – Shakira, Ed Sheeran, Blake Slatkin, Michael Giacchino

Mejor Storyboard

Arco – Ugo Bienvenu

Elio – Tony Rosenast

Amélie y los secretos de la lluvia – Nicolas Pawlowski

Los tipos malos 2 – Anthony Holden, Young Ki Yoon - GANADORA

Zootopia 2 – Hikari Toriumi

Mejor Diseño de Producción

Elio – Harley Jessup, Ernesto Nemesio, Maria Lee, Kristian Norelius & Kyle Jones

Las guerreras k-pop – Helen Chen, Dave Bleich, Wendell Dalit, Scott Watanabe & Celine Kim - GANADORA

Los tipos malos 2 – Luc Desmarchelier &Floriane Marchix

The Twits – Estefania Pantoja, Alexandre Diboine, Clement Dartigues, Fernando Peque & Remi Salmon

Zootopia 2 – Cory Loftis & Limei Z. Hshieh

Mejor Interpretación de Voz

Dog Man – Lil Rey Howery (Chief)

Elio – Remy Edgerly (Glordon)

In Your Dreams – Craig Robinson (Baloney Toney)

Las guerreras k-pop – Arden Cho (Rumi) - GANADORA

The Twits – Maitreyi Ramakrishnan (Beesha)

PJG