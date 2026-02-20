Compañeros de Grey’s Anatomy y Euphoria despiden a Eric Dane tras su muerte

La industria del entretenimiento amaneció con una noticia devastadora y, es que Eric Dane falleció tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras. El actor, recordado por su carisma y presencia magnética en pantalla, murió rodeado de su familia y amigos cercanos.

En un comunicado difundido por The Hollywood Reporter, sus representantes señalaron que pasó sus últimos días acompañado de su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. También destacaron que el actor se convirtió en un defensor activo de la concienciación y la investigación sobre la ELA, decidido a apoyar a quienes enfrentan la misma lucha.

El adiós desde el set de Euphoria

El impacto fue inmediato entre el equipo de Euphoria. Su creador, Sam Levinson, expresó estar “desconsolado” por la pérdida de su amigo y colaborador, subrayando que trabajar con él fue un honor y que su amistad fue un regalo invaluable.

Las cuentas oficiales de la serie y de HBO Max también compartieron mensajes en los que resaltaron el “talento increíble” de Dane y su contribución a tres temporadas del drama juvenil que está por estrenar una nueva entrega.

En la serie, Dane interpretó al complejo padre de Nate Jacobs, personaje de Jacob Elordi, papel que mostró una faceta intensa y oscura del actor, consolidándolo ante nuevas generaciones de espectadores.

Grey’s Anatomy: el legado de “McSteamy”

Si hay un personaje que definió su carrera fue el cirujano plástico Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en Grey’s Anatomy. Su presencia en el hospital ficticio Seattle Grace dejó una huella imborrable en la audiencia.

Compañeros del elenco como James Pickens Jr. y Sarah Drew compartieron emotivos mensajes en redes sociales. Por su parte, Patrick Dempsey publicó un video del actor hablando abiertamente sobre su enfermedad, gesto que fue interpretado como un homenaje lleno de respeto y admiración.

Las productoras ABC y 20th Television también lamentaron la pérdida, destacando que su presencia en la serie dejó una marca permanente en millones de espectadores alrededor del mundo.

Mensajes de amigos y colegas

La despedida no se limitó a sus compañeros de set. Ashton Kutcher recordó los momentos compartidos en una liga privada de fantasy football entre celebridades, enviando un mensaje cargado de nostalgia y solidaridad con la causa de la ELA.

Por su parte, Alyssa Milano, quien trabajó con él en Charmed, evocó su agudo sentido del humor y esa chispa que lo hacía impredecible y encantador. “Tenía una forma única de sorprenderte”, escribió.

También el productor Michael Grassi, creador de Brilliant Minds, destacó que dirigir a Dane fue uno de los mayores honores de su carrera. En esa serie, el actor interpretó a un bombero diagnosticado con ELA, un papel que, irónicamente, reflejaba su propia batalla.

Más allá de la pantalla: valentía y compromiso

En sus últimos años, Eric Dane enfrentó la ELA con una franqueza que inspiró a muchos. Habló públicamente sobre su diagnóstico y se involucró en iniciativas para impulsar la investigación médica.

Hoy, Hollywood lo recuerda no solo por su talento, sino por su entereza ante la adversidad. Sus colegas coinciden en algo: fue un actor brillante, pero también un hombre generoso, leal y profundamente agradecido con sus fans.

La despedida de Eric Dane deja un vacío en la industria, pero también un legado que seguirá vivo en cada escena que protagonizó y en cada espectador que lo admiró.

