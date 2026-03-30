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Cartelera de estrenos de cine abril 2026: El diablo viste a la moda 2 y Super Mario Galaxy

Consulta todos los estrenos de cine de abril 2026 con opciones para todos los gustos.

Por: Karla Palacio

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Cartelera de estrenos de cine abril 2026: El diablo viste a la moda 2 y Super Mario GalaxyEspecial

Abril llega con una cartelera que mezcla grandes franquicias, conciertos en pantalla grande y propuestas que van del terror al drama íntimo.

Si en tus planes está lanzarte al cine este mes (aprovechando las vacaciones de Semana Santa), hay opciones prácticamente cada día y para distintos tipos de público.

Desde el regreso de universos conocidos hasta historias completamente nuevas, los estrenos de cine para abril 2026 apuestan por atraer tanto a fans del entretenimiento masivo como a quienes prefieren historias más personales.

Estos son los estrenos del cine para abril 2026

1 de abril

  • Super Mario Galaxy: La película

Los personajes más conocidos de los videojuegos vuelven a la pantalla con una aventura que ahora se expande al espacio. Mario y Luigi se unen a Peach y Yoshi en una misión que los lleva fuera del Reino Champiñón para enfrentar a Bowser Jr. y proteger a Rosalina.

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Super Mario Galaxy: La películaRedes Sociales

  • Los domingos

Una historia centrada en Ainara, una joven que enfrenta una decisión que rompe con lo esperado por su familia: dejarlo todo para seguir una vocación religiosa. El conflicto familiar marca el tono de este drama.

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Tráiler de 'Los Domingos', película de Alauda Ruiz de Azúa. Ainara (Blanca Soroa)

  • Los extraños: Capítulo 3

La saga de terror continúa con Maya enfrentando nuevas amenazas, mientras secretos del pasado comienzan a salir a la superficie en medio de una lucha por sobrevivir.

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Los extraños: Capítulo 3Redes Sociales

9 de abril

  • El drama

A días de su boda, una pareja comienza a enfrentar verdades incómodas que transforman lo que parecía una relación sólida en un terreno lleno de dudas.

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EL DRAMA Tráiler Español (2026) Robert Pattinson, Zendaya © 2026 - Diamond Films

  • Padre, madre, hermana, hermano

Una historia dividida en tres escenarios que explora relaciones familiares complejas en distintas ciudades, con un enfoque en los vínculos entre adultos.

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Padre, madre, hermana, hermanoRedes Sociales

  • Buena suerte, diviértete, no mueras

Un viajero del futuro reúne a un grupo de personas para evitar una amenaza tecnológica que podría cambiar el destino del mundo.

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BUENA SUERTE DIVIÉRTETE NO MUERAS Tráiler Oficial Español Latino (2026)  

  • Instinto implacable

Una exmilitar se adentra en un entorno criminal tras el secuestro de su hija, enfrentando tanto a autoridades como a enemigos ocultos.

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Instinto implacableRedes Sociales

  • Coyotes: Terror en la ciudad

Una familia queda atrapada entre un incendio forestal y una amenaza inesperada: una manada de coyotes que convierte su hogar en un escenario de supervivencia.

11 de abril

  • BTS World Tour: Arirang en cines

BTS lleva su gira mundial a la pantalla grande con un formato inmersivo. El proyecto incluye conciertos grabados en Corea del Sur y Japón, marcando su regreso tras varios años sin giras globales.

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BTS World Tour: Arirang en cinesRedes Sociales

16 de abril

  • Aniversario

Una cena familiar se convierte en un espacio de confrontación cuando viejas diferencias ideológicas resurgen con fuerza.

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ANIVERSARIO Tráiler Oficial Español Latino (2026) Mckenna Grace, Dylan O'Brien  

  • El mago del Kremlin

Un relato político que sigue a un cineasta que termina involucrado en el ascenso al poder de Vladimir Putin.

  • Juana

Una periodista decide retomar un caso del pasado que conecta con experiencias personales y una red de corrupción.

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JuanaRedes Sociales

  • Pasajero

Un hombre introvertido se involucra con un grupo que transforma por completo su rutina.

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A veces una persona aparece en tu vida y lo transforma todo. Eso es justo lo que pasa en #Pasajero, donde un encuentro casual se convierte en una relación que rompe todas las expectativas.

  • Donnie Darko: 25 aniversario

Donnie Darko regresa a cines en versión remasterizada, ofreciendo una nueva oportunidad para revisitar su historia.

  • Invocación

Una madre y su hija realizan un ritual extremo con la intención de traer de vuelta a un familiar fallecido.

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InvocaciónRedes Sociales

  • Pequeños monstruos

Una aventura familiar que combina magia y criaturas fantásticas en una misión de rescate.

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No mucha gente sabe que en las casas, hay Finns, criaturas peludas que velan por el hogar. Finnick es un joven Finn que, en lugar de cuidar la casa, pasa su tiempo gastando bromas a los habitantes.

23 de abril

  • Michael

Biopic sobre Michael Jackson que repasa su trayectoria desde los Jackson 5 hasta su consolidación como figura global.

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MichaelRedes Sociales

  • El diablo fuma

Ambientada en la Ciudad de México, la historia sigue a cinco hermanos que quedan bajo el cuidado de su abuela tras la desaparición de sus padres.

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Cuando sus padres abandonan el hogar, cinco hermanos entre 8 y 14 años quedan al cuidado de su abuela. La mujer teme que le quiten su casa y desconfía de extraños.

  • La maldición de Evelyn

Una herencia inesperada trae consigo una carga oscura que afecta a toda una familia.

30 de abril

  • El diablo viste a la moda 2

La secuela de El diablo viste a la moda retoma la historia de Miranda, Andy y compañía en el mundo editorial, casi dos décadas después.

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El diablo viste a la moda 2Redes Sociales

  • Exit 8

Un thriller psicológico que sigue a un hombre atrapado en un pasillo infinito, obligado a detectar anomalías para escapar.

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Don't miss the Official Trailer for EXIT 8, an upcoming thriller film based on the hit video game distributed by NEON.  

El estreno más esperado de abril

Entre todos los estrenos de cine de abril 2026, hay uno que destaca por el peso cultural que arrastra: El diablo viste a la moda 2.

La primera película se convirtió en un referente dentro del cine contemporáneo, especialmente por su retrato del mundo de la moda y sus personajes.

El regreso de esta historia, con los personajes originales y un nuevo contexto, la coloca como uno de los lanzamientos más comentados del mes.

A esto se suma la expectativa por ver cómo evoluciona la dinámica entre sus protagonistas en una industria que también ha cambiado con los años.

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