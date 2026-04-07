Exbailarina de Peso Pluma es detenida en CDMX: esto pasó en La Condesa

Un operativo reciente encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dejó al descubierto una presunta red de distribución de drogas en la capital del país. Las acciones se realizaron en dos inmuebles ubicados en La Condesa.

Las autoridades informaron que, como resultado de cateos autorizados por un juez, se logró el aseguramiento de más de 90 dosis de sustancias ilícitas, además de marihuana a granel, teléfonos celulares y documentos que ahora forman parte de la investigación.

Lo que más llamó la atención del caso fue la identidad de una de las detenidas: una joven de 25 años que, de acuerdo con reportes periodísticos, había trabajado como bailarina en presentaciones del intérprete de corridos tumbados, Peso Pluma.

¿Quién es la mujer detenida?

La mujer, identificada como Salma, fue señalada como una de las personas aseguradas durante el operativo realizado por la Policía de Investigación de la CDMX. Según versiones difundidas por el periodista Carlos Jiménez, la joven presumía en redes sociales su participación como bailarina en espectáculos del popular cantante mexicano.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente el tipo de vínculo laboral que mantenía con el artista, su supuesta relación con el mundo del entretenimiento generó una rápida viralización del caso en redes sociales.

Las autoridades no han detallado si su actividad como bailarina estaba vigente o si se trató de una colaboración pasada, lo que si se ha cometado es que quedará presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Cateos en La Condesa y alrededores

Uno de los puntos clave del operativo se llevó a cabo en la calle Chiapas, en la zona de La Condesa, donde agentes localizaron aproximadamente 500 gramos de presunta marihuana, además de equipos telefónicos y documentos diversos.

En un segundo inmueble, ubicado sobre la calzada Casa del Obrero Mundial, los elementos de seguridad aseguraron cerca de 98 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

Ambas intervenciones se realizaron sin enfrentamientos, y los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades. Todo lo incautado fue puesto a disposición de instancias ministeriales, que continuarán con las investigaciones correspondientes.

Apps de transporte bajo la lupa

Uno de los aspectos más delicados del caso es el presunto uso de plataformas digitales para la distribución de drogas. De acuerdo con las investigaciones, las sustancias podrían haber sido trasladadas mediante servicios de entrega o transporte por aplicación.

Hasta ahora, ninguna de las empresas de servicio de entrega a domicilio ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos, ni se ha confirmado si los detenidos tenían relación directa con dichas plataformas.

Sin embargo, este tipo de prácticas ha encendido las alertas entre autoridades y especialistas en seguridad.

"Narcodelivery": el fenómeno en crecimiento

El caso pone sobre la mesa el auge del llamado “narcodelivery”, una modalidad de narcomenudeo que utiliza aplicaciones de movilidad y mensajería para distribuir drogas de manera discreta.

Entre las principales formas de operación detectadas destacan:

Envíos encubiertos

Servicios de paquetería rápida son utilizados para transportar sustancias ilícitas sin que los conductores conozcan el contenido real, convirtiéndolos en intermediarios involuntarios.

Falsos repartidores

Algunas personas se hacen pasar por trabajadores de plataformas, utilizando mochilas o uniformes, para moverse sin levantar sospechas en zonas urbanas.

Entregas directas

También se han detectado casos donde conductores o motociclistas realizan entregas directamente a consumidores, especialmente en zonas de alta demanda.

Investigación en curso

Las autoridades capitalinas continúan con las indagatorias para determinar el alcance de la red y la posible participación de más personas. Asimismo, se busca esclarecer si existe una estructura organizada detrás de estos puntos de distribución.

El caso ha generado conversación tanto por el vínculo con el mundo del espectáculo como por el uso de tecnología en actividades ilícitas. Mientras tanto, la Ciudad de México refuerza sus estrategias para combatir nuevas modalidades del crimen urbano.

Peso Pluma Especial

Por ahora, la situación legal de la exbailarina vinculada a Peso Pluma permanece en manos de las autoridades donde hasta el momento han informado que se queda presa, en un caso que sigue desarrollándose y que podría revelar mucho más en los próximos días.

AAAT*