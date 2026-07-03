Del 'girl squad' a grandes ausentes en la boda de Taylor Swift: Las amigas que dejó en el olvido

La cantante Taylor Swift celebró su boda con el jugador Travis Kelce en Nueva York y depuró su exclusiva lista de invitados. La estrella del pop eliminó a varias ex amigas de su famoso 'girl squad' para este evento privado. El círculo íntimo de la intérprete sufrió una transformación radical desde la era de 1989 hasta la actualidad.

El filtro para acceder a la celebración nupcial resultó implacable con antiguas confidentes y compañeras de pasarela. Figuras leales como Selena Gomez y Gigi Hadid asumieron roles estelares como damas de honor durante la ceremonia. Otras celebridades perdieron su lugar en el recinto debido a rivalidades de la industria y escándalos mediáticos.

Selena Gómez lució unos aretes de lujo. Foto de IG: Selena Gómez

Durante años, la prensa internacional documentó las aventuras de esta masiva pandilla de supermodelos y actrices. Las integrantes compartían portadas de revistas, fiestas espectaculares y viajes lujosos alrededor del mundo. Hoy, la lista final para el Madison Square Garden confirmó la disolución definitiva de aquel mediático grupo.

El declive de la amistad con Karlie Kloss y Blake Lively

La modelo Karlie Kloss protagonizó una de las ausencias más comentadas durante la recepción de este fin de semana. La empresaria fungió como co-capitana indiscutible del escuadrón y compartió residencia con la cantautora durante su etapa de mayor cercanía. Su relación comenzó a fracturarse en 2018 por diferencias personales.

El vínculo se rompió definitivamente cuando el ejecutivo Scooter Braun compró el catálogo musical de la estrella de pop. Los lazos de la modelo con el entorno de este mánager la convirtieron en una persona no grata para la cantante. Desde entonces, ambas figuras evitaron cualquier tipo de contacto o aparición pública conjunta.

Taylor Swift siendo abrazada por Blake Lively. Foto de IG: Taylor Swift

Por su parte, la actriz Blake Lively representó la ruptura más reciente y sorpresiva del entorno de la artista. La protagonista de televisión figuró como una amiga cercana y protectora durante la última década. Ambas disfrutaban las tradicionales fiestas del 4 de julio y ocupaban los palcos VIP de la NFL.

Reportes de medios estadounidenses como Page Six confirmaron la exclusión de la actriz por su conflicto legal con Justin Baldoni. La falta de una reconciliación tras este pleito mediático provocó que la intérprete retirara la invitación. Su esposo, el actor Ryan Reynolds, también quedó fuera de la lista de asistentes al magno evento.

El adiós a las compañeras de la adolescencia y pasarelas

Las bajas del núcleo VIP también abarcaron a amistades forjadas mucho antes de la fama mundial. Abigail Anderson, la mejor amiga de la adolescencia de la compositora, brilló por su ausencia en el recinto neoyorquino. Años atrás, la estrella musical participó como dama de honor en el enlace matrimonial de su compañera.

Diversas filtraciones en foros y redes sociales apuntaron a un enfriamiento total del contacto entre ambas mujeres. Las razones exactas de este distanciamiento permanecen ocultas bajo el estricto hermetismo del equipo de relaciones públicas. Los fanáticos notaron la falta de interacción digital entre ellas desde hace varios meses.

Cara Delevingne llegó a compartir eventos con Taylor Swift. Foto: Getty

Las famosas modelos de la era 1989 corrieron con la misma suerte al recibir negativas para la fiesta. Figuras internacionales como Martha Hunt y la británica Cara Delevingne caminaron junto a la novia en alfombras rojas pasadas. En la actualidad, estas personalidades tomaron rumbos distintos y alejados del radar de la recién casada.

Algunas de estas antiguas amistades mantienen interacciones cordiales y diplomáticas a la distancia. Ninguna logró ingresar al selecto grupo que celebró el matrimonio con el jugador de los Kansas City Chiefs. La nueva etapa de la compositora priorizó un círculo diminuto y altamente reservado para proteger su privacidad.