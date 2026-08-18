Boletos SimiFest 2026: precios, dónde comprarlos y promociones

Los boletos para el SimiFest 2026 salieron a la venta este martes 18 de agosto, a las 09:00 horas. Tras su éxito en ediciones pasadas, el festival regresa con un gran cartel con el que busca consolidar su lugar en la industria del entretenimiento.

A las dos ediciones pasadas del SimiFest les fue bien, especialmente considerando que es un festival relativamente nuevo. Los datos de asistencia muestran que logró reunir a un público de alrededor de 15 mil personas en 2024 y 2025.

Ahora, después de ese arranque, el festival está listo para conquistar a la audiencia con su tercera edición en la Ciudad de México.

Precios de boletos del SimiFest 2026

SimiFest 2026. Especial

La venta de boletos para el festival ya inició y, a diferencia de otros masivos, para este no se dieron a conocer fases, sino que fue abierta en general, con únicamente tres localidades:

General : 1,700 pesos

: 1,700 pesos Preferente : 2,500 pesos

VIP: 4,000 pesos

Cabe recordar que los precios en la edición del 2025 tuvieron costos aproximados de mil 350 pesos para entrada general, 2 mil 350 pesos para zona preferente y 3 mil 500 pesos para VIP.

El acceso VIP de la edición anterior incluyó beneficios como guardarropa, estación para recargar celulares, playera oficial, acceso a terraza y una zona para fotografías.

Por lo anterior, se puede notar que para esta edición el precio de los boletos subió ligeramente, aunque se espera que sea una mejor experiencia.

Dónde comprar los boletos para el SimiFest 2026

SimiFest 2026. Especial

El proceso de compra de accesos para el festival organizado por Farmacias Similares, se realiza exclusivamente en línea a través del sistema Ticketmaster.

La venta ya está abierta al público, permitiendo el uso de tarjetas de crédito y débito.

Para conseguir los boletos, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Ticketmaster México.

Buscar el evento Simifest 2026.

Seleccionar el tipo de acceso: General, Preferente o VIP.

Completar el proceso de pago.

Promociones para el festival del Dr. Simi

De acuerdo con lo anunciado por Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares, anunció facilidades para quienes utilizan tarjetas BBVA.

Vamos a tener una promoción especial con BBVA. Todas las tarjetas de BBVA van a dar tres meses sin intereses para poder comprar los boletos con tiempo”, explicó durante la conferencia.

También adelantó que se preparan otras promociones, algunas de las cuales podrían estar disponibles a través de Farmacias Similares, aunque habrá que esperar a que esto se haga oficial.

Cartel del SimiFest: Snoop Dogg y otros artistas

El pasado lunes 17 de agosto se reveló la primera fase del cartel, que destaca por la presencia del rapero estadounidense Snoop Dogg. Los artistas confirmados hasta el momento son:

Snoop Dogg

Miguel

María Barracuda

Descartes a Kant

Los Eclipses

Los Blenders

Romoo

Dr. Simi

La organización dejó claro que no se trata todavía del cartel definitivo y que el resto de los artistas podrían revelarse en un periodo de entre dos y tres semanas.

¿Cuándo y dónde será la edición 2026?

La cita será el 5 de diciembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con actividades programadas de las 13:00 a la 01:00 horas, según lo anunciado.

Para esta edición se esperan 25 mil asistentes y el programa, además de los artistas, contempla activaciones, espacios de descanso, gastronomía y experiencias para diferentes edades.

La propuesta mantendrá dos escenarios, aunque con mejoras respecto a las ediciones anteriores.

Además, los organizadores ya trabajan en un nuevo diseño del festival con una mayor presencia de socios comerciales y espacios inmersivos.

En tanto, una de las prioridades para este 2026 será mejorar las instalaciones sanitarias, además de trabajar en las condiciones generales para que los asistentes puedan permanecer cómodamente durante las 12 horas del evento.

También se adelantó que habrá una zona preferencial vinculada con BBVA y nuevos servicios para los asistentes.