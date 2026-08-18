La Noche del Demonio: Orden cronológico de la saga y dónde ver las películas en México

La franquicia de La Noche del Demonio (Insidious) expande su universo de terror este jueves 20 de agosto con la llegada a las salas de cine en México de su sexta película. La cinta Están entre nosotros retoma los elementos característicos de la exitosa saga creada por James Wan y Leigh Whannell.

Los espectadores de todo el país buscan revisar la línea temporal exacta de los acontecimientos para comprender a fondo los nuevos horrores de la pantalla grande. La narrativa salta adelante y atrás en el tiempo durante la última década, lo que exige un repaso detallado y preciso.

Demonios de la saga de La Noche del Demonio. Foto: Sony Pictures

El origen del mal dentro del oscuro universo astral conocido como "El Más Allá" arranca mucho antes de los problemas sufridos por la familia Lambert. La médium y experta en fenómenos paranormales Elise Rainier protagoniza los verdaderos inicios cronológicos de esta aclamada franquicia de terror sobrenatural.

El origen del mal y los primeros casos de Elise Rainier

La historia comienza de forma oficial con La Noche del Demonio: Capítulo 3 (2015). Esta cinta se posiciona como la primera entrega cronológicamente y muestra a una Elise Rainier retirada, quien decide usar sus dones nuevamente para contactar a los muertos.

En este relato, la psíquica ayuda a una joven adolescente acechada por una entidad demoníaca letal que intenta consumir su alma. Los fanáticos de la saga encuentran esta obra en el catálogo de HBO Max o bajo la modalidad de renta en Apple TV y Amazon Prime Video.

Elise Rainer en La Noche del Demonio. Foto: Sony Pictures

El terror continúa su curso narrativo con La Noche del Demonio: La Última Llave (2018). Esta secuela directa del Capítulo 3 profundiza en el desgarrador pasado de la experimentada demonóloga. Elise viaja a su antiguo hogar en Nuevo México para enfrentar sus peores traumas.

Los demonios de su niñez la obligan a usar todas sus habilidades paranormales para sobrevivir a la entidad conocida como "KeyFace", un monstruo despiadado. Actualmente, la cinta forma parte de las opciones disponibles en Netflix, además de plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV.

La tragedia de la familia Lambert y el cierre temporal

El tercer puesto en el orden cronológico corresponde al gran éxito de taquilla La Noche del Demonio (2010), la película original. El público conoce finalmente a la familia Lambert y el intenso drama de su hijo Dalton, quien cae en un coma inexplicable y aterrador.

Los padres descubren con horror que múltiples espíritus malignos acechan al niño desde "El Más Allá" e intentan poseer su cuerpo físico a toda costa. La pieza fundacional de toda la saga está lista para su reproducción inmediata en Netflix, Apple TV y Amazon Prime Video.

La pesadilla familiar escala un segundo después del cierre de la primera película con La Noche del Demonio: Capítulo 2 (2013). Los sobrevivientes intentan dejar atrás el intenso trauma sobrenatural y recuperar su vida normal alejados de las manifestaciones fantasmales.

El caso de la familia Lambert comenzó la saga. Foto: Sony Pictures

Pronto descubren un oscuro y mortal secreto ligado directamente a la infancia del padre, Josh Lambert, quien trajo consigo a una entidad vengativa de la otra dimensión. Los usuarios de Max disfrutan de esta entrega en su suscripción, y también aparece para renta en Amazon Prime Video.

El cierre actual de la línea temporal ocurre en la exitosa cinta La Noche del Demonio: La Puerta Roja (2023). La trama avanza diez años en el futuro, cuando Dalton ingresa a la universidad y los oscuros recuerdos reprimidos resurgen con una inusitada violencia.

Padre e hijo regresan a la inmensa oscuridad de "El Más Allá" para enfrentar a sus peores miedos y sellar la dimensión demoníaca. Esta última confrontación forma parte de la oferta principal de Disney+, junto con los catálogos de compra en Amazon Prime Video y Apple TV.