La Noche del Demonio: Orden cronológico de la saga y dónde ver las películas en México
Conoce el orden cronológico y plataformas de streaming en México para ver la saga La Noche del Demonio antes del estreno de "Están entre nosotros"
La franquicia de La Noche del Demonio (Insidious) expande su universo de terror este jueves 20 de agosto con la llegada a las salas de cine en México de su sexta película. La cinta Están entre nosotros retoma los elementos característicos de la exitosa saga creada por James Wan y Leigh Whannell.
Los espectadores de todo el país buscan revisar la línea temporal exacta de los acontecimientos para comprender a fondo los nuevos horrores de la pantalla grande. La narrativa salta adelante y atrás en el tiempo durante la última década, lo que exige un repaso detallado y preciso.
El origen del mal dentro del oscuro universo astral conocido como "El Más Allá" arranca mucho antes de los problemas sufridos por la familia Lambert. La médium y experta en fenómenos paranormales Elise Rainier protagoniza los verdaderos inicios cronológicos de esta aclamada franquicia de terror sobrenatural.
El origen del mal y los primeros casos de Elise Rainier
La historia comienza de forma oficial con La Noche del Demonio: Capítulo 3 (2015). Esta cinta se posiciona como la primera entrega cronológicamente y muestra a una Elise Rainier retirada, quien decide usar sus dones nuevamente para contactar a los muertos.
En este relato, la psíquica ayuda a una joven adolescente acechada por una entidad demoníaca letal que intenta consumir su alma. Los fanáticos de la saga encuentran esta obra en el catálogo de HBO Max o bajo la modalidad de renta en Apple TV y Amazon Prime Video.
El terror continúa su curso narrativo con La Noche del Demonio: La Última Llave (2018). Esta secuela directa del Capítulo 3 profundiza en el desgarrador pasado de la experimentada demonóloga. Elise viaja a su antiguo hogar en Nuevo México para enfrentar sus peores traumas.
Los demonios de su niñez la obligan a usar todas sus habilidades paranormales para sobrevivir a la entidad conocida como "KeyFace", un monstruo despiadado. Actualmente, la cinta forma parte de las opciones disponibles en Netflix, además de plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV.
La tragedia de la familia Lambert y el cierre temporal
El tercer puesto en el orden cronológico corresponde al gran éxito de taquilla La Noche del Demonio (2010), la película original. El público conoce finalmente a la familia Lambert y el intenso drama de su hijo Dalton, quien cae en un coma inexplicable y aterrador.
Los padres descubren con horror que múltiples espíritus malignos acechan al niño desde "El Más Allá" e intentan poseer su cuerpo físico a toda costa. La pieza fundacional de toda la saga está lista para su reproducción inmediata en Netflix, Apple TV y Amazon Prime Video.
La pesadilla familiar escala un segundo después del cierre de la primera película con La Noche del Demonio: Capítulo 2 (2013). Los sobrevivientes intentan dejar atrás el intenso trauma sobrenatural y recuperar su vida normal alejados de las manifestaciones fantasmales.
Pronto descubren un oscuro y mortal secreto ligado directamente a la infancia del padre, Josh Lambert, quien trajo consigo a una entidad vengativa de la otra dimensión. Los usuarios de Max disfrutan de esta entrega en su suscripción, y también aparece para renta en Amazon Prime Video.
El cierre actual de la línea temporal ocurre en la exitosa cinta La Noche del Demonio: La Puerta Roja (2023). La trama avanza diez años en el futuro, cuando Dalton ingresa a la universidad y los oscuros recuerdos reprimidos resurgen con una inusitada violencia.
Padre e hijo regresan a la inmensa oscuridad de "El Más Allá" para enfrentar a sus peores miedos y sellar la dimensión demoníaca. Esta última confrontación forma parte de la oferta principal de Disney+, junto con los catálogos de compra en Amazon Prime Video y Apple TV.