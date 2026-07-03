¡Taylor Swift y Travis Kelce se casaron! Adam Sandler los unió en el MSG

La cantante Taylor Swift y el jugador Travis Kelce contrajeron nupcias este viernes por la noche. La pareja eligió las majestuosas instalaciones del Madison Square Garden para jurarse amor eterno. El reconocido actor Adam Sandler fungió como el sorpresivo oficiante de esta esperada ceremonia nupcial.

Las autoridades del recinto proyectaron el mensaje "JUST&T MARRIED!" en la pantalla luminosa de Midtown Manhattan. La sorpresiva frase confirmó la unión oficial ante miles de fanáticos reunidos en las calles. La publicista Tree Paine reveló los detalles íntimos del evento mediante un comunicado electrónico.

Los novios descartaron el formato tradicional de damas de honor y padrinos múltiples para su enlace. El hermano de la intérprete asumió el rol de padrino principal durante el acto protocolario. Por su parte, Jason Kelce acompañó al exitoso futbolista como su padrino de bodas principal.

Multitudes de seguidores soportaron el calor abrasador de la ciudad frente a las puertas del estadio. Los admiradores buscaron captar alguna imagen del evento más blindado del año en Nueva York. El equipo de seguridad mantuvo la celebración en absoluta clandestinidad durante toda la velada.

El Empire State anunció la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. AFP

El estricto operativo de seguridad resguardó por completo los accesos del icónico edificio estadounidense. Decenas de elementos coordinaron la logística para permitir la entrada fluida de los invitados VIP. Los organizadores aplicaron un protocolo riguroso para evitar cualquier tipo de filtración fotográfica del interior.

Moda exclusiva y diseño a la medida

Las figuras del momento deslumbraron con atuendos diseñados por la prestigiosa casa Christian Dior Alta Costura. El visionario diseñador Jonathan Anderson confeccionó los trajes nupciales de los felices recién casados. La pareja complementó sus vestuarios con calzado exclusivo fabricado a la medida por Christian Louboutin.

La superestrella del pop brilló con una selección de hermosas piezas de joyería fina de Cartier. Los diamantes resaltaron el espectacular vestido blanco durante el emotivo intercambio de votos matrimoniales. Los especialistas en moda catalogaron el estilo de los novios como impecable, elegante y vanguardista.

Taylor Swift abrazando a Travis Kelce en el campo. REUTERS

El recinto neoyorquino transformó su habitual pista deportiva en un elegante salón de fiestas monumental. Decoradores internacionales adornaron los interiores con miles de flores blancas y hermosos elementos de cristal. La majestuosa producción rivalizó frente a frente con las galas más exclusivas del entretenimiento.

Desfile de estrellas y figuras del deporte

La exclusiva lista de invitados reunió a grandes personalidades de la música, el cine y los deportes. Estrellas de talla internacional como Camila Cabello, Hugh Grant y Ethan Hawke presenciaron la unión. El actor Jason Sudeikis y la modelo Karlie Kloss también desfilaron por los pasillos del lugar.

El comediante Adam Sandler imprimió su característico sentido del humor durante la lectura oficial de los votos. Los asistentes rompieron en carcajadas en múltiples ocasiones por las ocurrentes intervenciones del actor. La ceremonia logró un equilibrio perfecto entre la solemnidad protocolaria y la diversión absoluta.

Así llegó Taylor Swift al Madison Square Garden. REUTERS

La NFL marcó una fuerte presencia para respaldar al talentoso jugador de los Kansas City Chiefs. El corredor Kareem Hunt acompañó a su compañero de equipo durante la fastuosa recepción matrimonial. La liga estadounidense demostró su total respaldo al jugador durante esta importante etapa personal.

Otras figuras del deporte profesional se dieron cita puntualmente en el coloso deportivo de Manhattan. Cooper Kupp, receptor de los Seattle Seahawks y campeón del Super Bowl, acudió al gran festejo. El jugador de los New York Giants, JuJu Smith-Schuster, figuró en la exclusiva lista de asistentes.

El reconocido comentarista de futbol americano Joe Buck formó parte de la selecta concurrencia deportiva. La escritora Jenny Han, creadora de la exitosa serie literaria "The Summer I Turned Pretty", celebró con los esposos. La magna recepción prolongó sus exclusivas actividades hasta la madrugada bajo total privacidad.