Actriz de Triunfos Robados despide a Hayden Panettiere con emotivo mensaje

Con una galería de cinco imágenes de algunas de las escenas que compartieron en Triunfos Robados 3: Todo o Nada, Solange Knowles recordó con cariño a su compañera Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años.

La noticia ocurrida el pasado 16 de agosto, ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Ante la inesperada pérdida, amigos, familiares y compañeros de trabajo han comenzado a compartir mensajes para despedirla y recordar el legado que dejó a lo largo de su carrera.

Entre ellos se encuentra Solange Knowles, quien compartió algunas imágenes de la película que ambas protagonizaron en 2006 y dedicó unas emotivas palabras a Hayden, con quien compartió el set cuando eran muy jóvenes.

Solange Knowles despide a Hayden Panettiere

A través de una historia en Instagram, Solange Knowles compartió varias escenas de Triunfos Robados 3: Todo o Nada y recordó a Hayden Panettiere con un mensaje en el que destacó su valentía y la manera en que enfrentó diferentes momentos de su vida.

“Teníamos tantos paralelismos en nuestras vidas, y el mundo te vio vivir con tanta valentía en tu verdad radical, contando tu historia”, escribió la cantante.

Solange también recordó el impacto que tuvo la película en sus vidas y el significado que adquirió con el paso de los años, especialmente por haberla realizado cuando ambas eran muy jóvenes.

“Saludo tu viaje y honro el trabajo que creamos juntas que se convirtió en algo que realmente significa algo para la gente… llegando a personas que nunca podríamos haber imaginado en ese momento, siendo dos jóvenes que trataban de seguir mirando hacia la luz. La luz te rodea ahora. Descansa en paz, Hayden”, expresó.

Las palabras de Solange se sumaron a los mensajes de cariño que diferentes figuras del entretenimiento han compartido tras la muerte de la actriz, quien también fue reconocida por sus papeles en producciones como Heroes y Nashville.

Solange Knowles de Triunfos Robados despide a Hayden Panettiere con emotivo mensaje Foto: IG @solangeknowles

¿Dónde puedo ver Triunfos Robados 3: Todo o Nada?

Triunfos Robados 3: Todo o Nada es una película de 2006 protagonizada por Hayden Panettiere y Solange Knowles. Se trata de la tercera entrega de la franquicia Bring It On y sigue la historia de Britney Allen, interpretada por Panettiere, una joven que es capitana de un equipo de porristas.

La vida de Britney cambia cuando su padre recibe una transferencia laboral y ella debe mudarse junto con su familia. Al llegar a su nueva escuela, se encuentra con un equipo de porristas muy diferente al que conocía y conoce a Camille, personaje interpretado por Solange Knowles, quien es la capitana de las Warriors de Crenshaw Heights.

A partir de este encuentro, ambas deberán dejar de lado sus diferencias y descubrir que tienen más en común de lo que imaginaban, mientras Britney intenta adaptarse a su nueva vida y continuar con una de sus grandes pasiones: las porristas.

La película tiene una duración aproximada de 1 hora con 37 minutos y actualmente puede encontrarse en Prime Video como opción de renta o compra.

Solange Knowles de Triunfos Robados despide a Hayden Panettiere con emotivo mensaje Foto: Prime Video

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en Greenville, Carolina del Sur. La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardiaco en un domicilio, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido determinada. La autopsia no encontró signos de trauma y las autoridades continúan a la espera de los resultados toxicológicos para establecer qué provocó su fallecimiento.

La noticia ha generado una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores y compañeros de profesión. Entre las celebridades que han expresado su pesar se encuentran Solange Knowles y otras figuras de Hollywood, quienes han recordado a Panettiere por su trabajo y el impacto que tuvo durante su carrera.