Taylor Swift y Travis Kelce se casan: sigue EN VIVO todos los detalles de la boda

Después de meses de rumores, finalmente llegó el fin de semana que millones de fans de Taylor Swift y Travis Kelce esperaban. La cantante y el jugador de la NFL han mantenido absoluto hermetismo sobre su enlace matrimonial, pero poco a poco han salido a la luz detalles sobre lo que promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la información, diversos medios estadounidenses coinciden en que las celebraciones comenzaron el jueves 2 de julio con un encuentro privado y continuarán el viernes 3 de julio con una gran fiesta en Nueva York.

En esta cobertura EN VIVO iremos actualizando cada nuevo detalle sobre la boda de la pareja, desde los invitados y el vestido hasta las sorpresas que puedan surgir durante la celebración.

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Los reportes indican que las actividades arrancaron con una reunión mucho más íntima, en la que habrían participado alrededor de 100 personas cercanas a la pareja.

Sin embargo, el evento que ha generado mayor expectativa es la gran celebración programada para este viernes 3 de julio, donde se espera la presencia de más de mil invitados.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el cóctel iniciaría por la tarde y la fiesta se extendería hasta la madrugada, convirtiéndose en una de las celebraciones más exclusivas del mundo del espectáculo.

Taylor Swift y Travis Kelce AFP

Aun así, existe una incógnita importante: varias fuentes aseguran que la ceremonia de matrimonio no se realizaría en el mismo sitio donde tendrá lugar la recepción.

El misterio sobre la sede sigue intacto

Uno de los aspectos mejor guardados es el lugar donde Taylor Swift y Travis Kelce intercambiarán sus votos.

Según versiones cercanas a la organización del evento, incluso muchos de los invitados desconocen la ubicación exacta de la ceremonia. Lo único que recibieron como instrucción fue permanecer en Nueva York durante los días de celebración.

Durante semanas se ha especulado que el Madison Square Garden será el escenario de la enorme recepción con más de mil asistentes. De hecho, alrededor del recinto se han observado preparativos especiales, incluyendo estructuras temporales y una importante logística para garantizar la privacidad.

La elección del recinto tendría sentido por varias razones: ofrece un alto nivel de seguridad, permite controlar completamente el acceso y evita que los paparazzi puedan captar imágenes desde el exterior.

Taylor Swift y Travis Kelce Especial

Mientras tanto, otros rumores apuntaban a que la boda se realizaría en Rhode Island, cerca de una de las propiedades de Taylor Swift. Sin embargo, esa versión perdió fuerza después de que autoridades locales aseguraran que no existía registro de una licencia matrimonial emitida en ese estado.

Un evento blindado para evitar filtraciones

La privacidad ha sido una prioridad para la pareja desde el inicio de la organización.

De acuerdo con distintos reportes, muchas invitaciones fueron realizadas directamente por teléfono para evitar filtraciones. Además, las invitaciones impresas incluirían marcas de agua personalizadas con el objetivo de identificar cualquier posible fotografía filtrada en internet.

Incluso algunos invitados habrían recibido muy poca información sobre el desarrollo del evento, precisamente para mantener el secreto hasta el último momento.

Una lista de invitados repleta de celebridades

Como era de esperarse, la lista de asistentes estaría integrada por numerosas figuras del entretenimiento y del deporte.

Entre los nombres que han trascendido aparecen Karlie Kloss, Benson Boone y Sombr, además de varios jugadores de la NFL.

Uno de los invitados que confirmó públicamente haber recibido la invitación fue George Kittle, estrella de los San Francisco 49ers, quien asistirá acompañado de su esposa Claire.

También trascendió que varios jugadores titulares de los New York Knicks formarían parte de la celebración, lo que reforzaría el vínculo de la pareja con la ciudad que albergaría la fiesta.

Amigos cercanos del jugador formaron parte del exclusivo evento. Reuters

Pero no todo serían celebridades. Según personas cercanas a la organización, Taylor y Travis también quisieron invitar a personas comunes que conocieron a lo largo de los últimos años y que dejaron una huella importante en sus vidas.

Los famosos que no estarían invitados

Así como han comenzado a surgir nombres de quienes sí asistirán, también han aparecido versiones sobre algunas ausencias llamativas.

Uno de los nombres más comentados es el de Blake Lively, quien durante años fue considerada una de las amigas más cercanas de Taylor Swift. Diversos reportes señalan que la actriz no habría sido incluida entre los invitados.

Otra pareja que presuntamente quedó fuera de la lista es la formada por Miles Teller y su esposa Keleigh, debido a que la relación con la cantante ya no sería tan cercana como en el pasado.

Taylor Swift y Blake Lively juntas en un estadio. REUTERS

Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Antes de casarse hicieron una millonaria donación

Mientras organizaban una de las bodas más esperadas del año, Taylor Swift y Travis Kelce también realizaron un importante gesto solidario.

De acuerdo con la información disponible, la pareja destinó 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas ubicadas en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Kansas City, Cleveland, Rhode Island y Reading, Pennsylvania.

Entre las instituciones beneficiadas destacan programas de educación musical, bancos de alimentos, hospitales infantiles, organizaciones dedicadas a apoyar a familias de socorristas fallecidos y fundaciones enfocadas en niños y jóvenes.

Varias de estas asociaciones explicaron que las donaciones permitirán ampliar programas educativos, comprar instrumentos musicales, financiar tratamientos médicos y distribuir millones de comidas entre personas en situación vulnerable.

Sigue aquí todas las actualizaciones de la boda

Aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, todo indica que Taylor Swift y Travis Kelce prepararon una celebración sin precedentes, con estrictas medidas de seguridad, invitados de primer nivel y un fuerte compromiso con distintas causas sociales.

Mientras la pareja mantiene silencio, continúan apareciendo nuevos detalles sobre el vestido, los asistentes, la ceremonia y las sorpresas que podrían marcar uno de los eventos más importantes del año en el mundo del entretenimiento.

Taylor Swift rumbo a su boda con Travis Kelce

¡Llegó el momento! De acuerdo con TMZ, Taylor Swift salió de su hotel a las 5:30 p.m. en punto con rumbo al Madison Square Garden. ¡Por fin llegó la hora de celebrar sus nupcias!

Representante de Taylor Swift confirma boda de Taylor Swift y Travis Kelce

A las 18:00 horas, la agencia AFP dio a conocer que la reina del pop estadounidense, Taylor Swift, y la estrella de la NFL, Travis Kelce, se casaron oficialmente este viernes, según confirmó un portavoz de la cantante. La fastuosa boda logró reunir a cientos de celebridades en Nueva York.

Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella Austin Swift fue el hombre de honor de Taylor y Jason Kelce fue el padrino, dijo el publicista de Swift, Tree Paine, en un comunicado. La boda fue oficiada por el actor Adam Sandler.

Con el Empire State Building como telón de fondo, las calles de Nueva York se llenaron de personas capturando fotos de una pantalla gigante con la leyenda "¡RECIÉN CASADOS!". El anuncio oficial del matrimonio entre la superestrella del pop y el jugador de la NFL fue emitido este 3 de julio por la portavoz de Swift, Tree Paine.

The Empire State Building is seen in the distance as people take photos of a giant screen showing the message "JUST&T MARRIED!" ) AFP

Esta nota se actualizará conforme se conozca nueva información sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.