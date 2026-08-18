Juanga Fest en CDMX: fecha, horario y actividades del homenaje a Juan Gabriel

JuanGa Fest llegará a la Ciudad de México con una celebración gratuita dedicada a recordar el legado musical y artístico de Juan Gabriel. El evento reunirá una exposición, un espectáculo de imitación, un DJ set y un karaoke para que los asistentes canten algunos de los mayores éxitos del Divo de Juárez.

La experiencia formará parte de la Noche de Museos de agosto y se realizará en Casa UC, espacio cultural de la Universidad de la Comunicación ubicado en la colonia Condesa.

Cuartoscuro/ Gabriela Pérez Montiel

¿Qué es el JuanGa Fest?

Este encuentro cultural es un tributo a Juan Gabriel que busca explorar su influencia mediante diferentes expresiones artísticas. La intención es recuperar algunos de los elementos que marcaron su carrera, desde sus canciones hasta su estilo sobre el escenario.

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Casa UC explicó el concepto del festival con la siguiente frase: “no se trata de imitar a JuanGa, se trata de reinterpretar su universo”.

Además de recordar su trayectoria, el evento permitirá que el público se involucre directamente en el homenaje, especialmente durante el karaoke.

¿Cuándo será el JuanGa Fest en CDMX?

La celebración se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto de 2026, como parte de las actividades de la Noche de Museos en la Ciudad de México.

Juan Gabriel 2008 (Foto: Mezcal Entertainment)

Las puertas abrirán a las 19:00 horas y la programación terminará a las 21:30 horas. En total, los asistentes dispondrán de dos horas y media para conocer la exposición y disfrutar el resto de las experiencias.

Cada último miércoles del mes, la Universidad de la Comunicación organiza actividades culturales que pueden incluir muestras artísticas, presentaciones musicales y propuestas abiertas al público.

¿Dónde se realizará el homenaje a Juan Gabriel?

Casa UC será la sede del JuanGa Fest y se encuentra en Avenida México 200, colonia Condesa, Ciudad de México.

Cuartoscuro/ Diego Simón Sánchez

Este recinto pertenece a la Universidad de la Comunicación y funciona como un punto de encuentro para exposiciones y proyectos relacionados con el arte y la cultura.

¿Qué actividades habrá en el JuanGa Fest?

El programa incluirá opciones para quienes quieran conocer distintas interpretaciones sobre Juan Gabriel, pero también para aquellos que deseen cantar y celebrar su música.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Exposición tributo con obras de 10 artistas.

Espectáculo de imitación de Juan Gabriel.

Karaoke colectivo con canciones del cantante.

DJ set.

Juan Gabriel Eduardo Jiménez

Uno de los momentos principales será el karaoke, donde el público podrá interpretar los temas que convirtieron al artista originario de Parácuaro, Michoacán, en uno de los cantantes y compositores mexicanos más reconocidos.

Por otro lado, la exposición mostrará el trabajo de 10 artistas que presentarán sus propias interpretaciones de la imagen, la carrera y el legado del Divo de Juárez.

¿Cuánto cuesta la entrada al JuanGa Fest?

Asistir al JuanGa Fest no tendrá costo, aunque será necesario considerar que el espacio solamente podrá recibir a 150 personas.

Debido al cupo limitado, los interesados deberán registrarse previamente. Casa UC habilitó el correo ucnochedemuseos@gmail.com para solicitar un lugar.

Esta celebración se suma a las actividades que la Ciudad de México recibirá durante agosto para recordar a Juan Gabriel, cuando se cumplen 10 años de su muerte.