Flor Vigna despide a Lau Styling tras polémica por sus comentarios contra mexicanos

La participación de Flor Vigna en la próxima temporada de "La Casa de los Famosos México", quedó envuelta en una controversia luego de que la cantante argentina decidiera retirar de su equipo de trabajo a la stylist Lau Styling, quien fue duramente criticada por realizar comentarios ofensivos contra aficionados mexicanos tras la final de la Copa Mundial 2026.

La decisión fue anunciada por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde dejó claro que no comparte ningún tipo de discurso basado en insultos o ataques hacia otras personas.

Foto: Instagram La Casa de Los Famosos México

¿Qué ocurrió entre Flor Vigna y Lau Styling?

Hace apenas unos días, Flor Vigna había presentado a Lau Styling como una de las personas que la acompañarían durante su participación en el popular reality. Sin embargo, la relación laboral cambió después de que la diseñadora protagonizara una fuerte polémica en redes sociales.

Ante la reacción negativa de los usuarios, la cantante explicó que, aunque le preocupaba dejar sin trabajo a alguien que ya formaba parte del proyecto, consideró que sus principios debían estar por encima de cualquier compromiso profesional.

¿Por qué Flor Vigna decidió despedir a la stylist?

A través de sus historias de Instagram, la artista informó que optó por separar a Lau Styling de su equipo y aseguró que, además de cubrir el pago acordado por su trabajo, le pidió ofrecer una disculpa pública al público mexicano.

Foto: Redes sociales

En su mensaje, Vigna manifestó que rechaza cualquier expresión de odio o violencia verbal y afirmó que no estaba dispuesta a respaldar comentarios que atentaran contra los valores que representa.

Asimismo, señaló que el respeto y el agradecimiento hacia los países que brindan oportunidades laborales son principios que no está dispuesta a negociar.

Foto: La Casa de Los Famosos

¿Qué dijo Lau Styling que provocó la controversia?

La polémica comenzó luego de que Lau Styling publicara un video en redes sociales en el que lanzó insultos contra algunos aficionados mexicanos por celebrar el triunfo de la selección de España en la Copa Mundial 2026.

El contenido se viralizó rápidamente y generó una ola de críticas, ya que numerosos usuarios consideraron ofensivas sus declaraciones.

Foto: Redes sociales

¿Ofreció una disculpa tras la polémica?

Después de la fuerte reacción en redes sociales, Lau Styling compartió un comunicado en el que ofreció disculpas por sus declaraciones y aseguró que también recibió mensajes ofensivos tras la difusión del video.

A pesar de ello, el descontento entre los internautas continuó, lo que derivó en que Flor Vigna anunciara públicamente que la diseñadora ya no formaría parte de su equipo para "La Casa de los Famosos México".

Con esta decisión, la cantante buscó deslindarse de la controversia y reiteró que no respalda expresiones que promuevan insultos o faltas de respeto hacia otras personas.