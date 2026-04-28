Galilea Montijo celebra el cumpleaños de su novio Isaac Moreno con gesto especial

Galilea Montijo volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un momento especial dedicado a su pareja, Isaac Moreno, quien celebró su cumpleaños este 28 de abril.

La conductora mostró a sus seguidores parte de una celebración privada, marcada por detalles románticos que rápidamente generaron interacción. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de imágenes en las que se observa al modelo español en distintos momentos, incluyendo recuerdos de viajes y una escena más íntima del festejo.

Foto: Instagram galileamontijo

Uno de los momentos que más destacó fue cuando Moreno recibió un pastel de chocolate con una vela, acompañado de un ramo de rosas rojas, un gesto que reforzó el tono cercano y afectivo de la celebración.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Montijo expresó el significado que su pareja tiene en su vida, resaltando los momentos compartidos y el impacto positivo que ha tenido en su día a día.

Por su parte, Isaac Moreno no tardó en reaccionar y respondió públicamente con palabras de cariño, además de compartir el contenido en sus propias redes, donde agradeció el detalle y reiteró su afecto.

Foto: Instagram galileamontijo

Galilea compartió imágenes de ambos, mostrando la complicidad que han construido como pareja, una relación que ha sido seguida de cerca por sus fans desde que se hizo pública, tras la separación de la conductora en 2023.

A lo largo del tiempo, la relación también ha sido tema de conversación por los comentarios en redes sociales, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, Montijo ha dejado claro en distintas ocasiones que da mayor importancia a la opinión de su círculo cercano.

Más allá del festejo, la publicación volvió a colocar a la pareja en tendencia, donde los mensajes de felicitación y apoyo no se hicieron esperar, confirmando el interés que sigue generando su historia entre los usuarios.

Foto: Captura Instagram galileamontijo

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