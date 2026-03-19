¿Qué le pasó? Galilea Montijo responde a críticas tras aparecer ‘hinchada’ en TV

La reciente reaparición de Galilea Montijo en televisión desató una nueva ola de comentarios en redes sociales. Tras varios días de ausencia, esta semana la conductora volvió al foro del programa Hoy no solo para retomar sus actividades, sino también para enfrentar, a su estilo, las críticas por los cambios en su rostro que la convirtieron en tendencia.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

Todo comenzó después de que la presentadora asistiera a los lujosos XV años de Mafer, un evento que rápidamente se viralizó por la presencia de celebridades y su extravagante temática. Sin embargo, más allá de la fiesta, lo que captó la atención fue la apariencia de Montijo, quien fue señalada por lucir visiblemente “hinchada”, lo que generó especulaciones sobre posibles tratamientos estéticos.

La conductora responde con humor a los comentarios sobre su rostro “hinchado”. YouTube

Durante una sección de belleza en el programa, en la que también participaba Andrea Legarreta, lanzó un comentario que no pasó desapercibido:

Ya viene Semana Santa y muchas nos queremos ir a la playa, ¿cuánto tiempo antes te lo tienes que hacer? Porque luego uno se hincha… avísenme”.

La frase provocó risas en el foro, pero también fue interpretada por muchos como una indirecta confirmación de que se habría sometido a algún procedimiento estético.

Un comentario en la sección de belleza avivó rumores de un tratamiento estético. IG galileamontijo

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre los cambios en su rostro?

Lejos de evadir el tema, la conductora decidió abordarlo durante la transmisión en vivo. Con su característico sentido del humor, respondió a los comentarios mientras interactuaba con el cantante Diego Torres, quien acudió como invitado al programa. Entre bromas sobre su vida amorosa, Galilea soltó una frase que resumió su postura:

La cara no me trató bien en estos momentos, pero la vida me trata increíble”.

Durante una entrevista en vivo, Galilea minimizó la polémica con bromas. IG galileamontijo

La conversación no terminó ahí. Fiel a su estilo relajado, Montijo ironizó sobre las posibles causas de su apariencia, asegurando entre risas que el consumo de sal y hasta “el mercurio retrógrado” podrían ser los responsables de la inflamación.

Según explicó, días antes había presentado hinchazón en el rostro, lo que alimentó aún más las teorías en redes sociales. No obstante, la propia conductora dejó entrever que podría tratarse de algo más que una simple cuestión alimenticia.

Critican a Galilea Montijo por su rostro

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar. Algunos señalaron que la inflamación podría ser consecuencia de tratamientos comunes como rellenos faciales o toxina botulínica, cuyos efectos secundarios incluyen hinchazón temporal.

Otros, en cambio, fueron más críticos e incluso compararon a la conductora con figuras como Ninel Conde, cuestionando si había abusado de los “arreglitos”.

Usuarios en redes debatieron sobre los efectos de procedimientos faciales. IG galileamontijo

La polémica también se intensificó por detalles dentro de la producción del programa. Según versiones difundidas por periodistas de espectáculos, durante su regreso se habrían evitado los primeros planos de la conductora, utilizando tomas abiertas para disimular su apariencia. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, alimentó aún más la polémica.

A pesar del revuelo, Galilea ha optado por mantener una actitud relajada y positiva. Incluso ha compartido contenido en redes sociales donde se le ve recuperando poco a poco su apariencia habitual, lo que ha tranquilizado a algunos de sus seguidores.