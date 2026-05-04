Los mejores memes de la Met Gala 2026

La alfombra roja de la Met Gala volvió a convertirse en tendencia mundial, pero no solo por sus propuestas de alta costura. Minutos después de la aparición de las celebridades, las redes sociales comenzaron a llenarse de memes que reinterpretaron los looks y hasta los momentos más inesperados de la noche.

Cada edición, los looks de las celebridades generan una ola de comentarios, pero también una lluvia de memes que rápidamente inundan las redes sociales.

Más allá del glamour, los memes se han consolidado como una parte esencial de la Met Gala, demostrando que hoy la moda no solo se desfila… también se comenta, se comparte y se viraliza en cuestión de segundos.

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