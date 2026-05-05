Salud en contextos de prostitución: el riesgo que no se ve

La cifra es contundente, pero incompleta si se observa de forma aislada. La mayor prevalencia de VIH en trabajadoras sexuales, documentada por organismos internacionales, no responde únicamente a una mayor exposición, sino a un entorno que limita sistemáticamente las posibilidades de prevención y atención.

El dato, por sí solo, podría sugerir un problema individual. La evidencia apunta en otra dirección: se trata de un fenómeno estructural.

Las infecciones de transmisión sexual representan un problema de salud pública con mayor impacto en contextos de vulnerabilidad. Alexandro Medrano

Las infecciones de transmisión sexual forman parte de ese mismo entramado. Más que una lista de enfermedades, representan un indicador de fallas en el acceso a información, servicios médicos y condiciones de negociación seguras.

En contextos de prostitución, la exposición a ITS no es homogénea ni accidental. Está atravesada por factores que van desde la violencia hasta la imposibilidad de acceder a tratamientos oportunos.

Factores estructurales como la violencia, el estigma y el acceso limitado a salud incrementan el riesgo. Alexandro Medrano

El riesgo, en ese sentido, no se distribuye al azar. La literatura internacional coincide en tres elementos que lo amplifican: el estigma, la violencia y las barreras en el acceso a salud.

Estos factores no sólo incrementan la probabilidad de contagio, también reducen la capacidad de respuesta. La prevención deja de ser una decisión individual cuando las condiciones que la hacen posible están ausentes.

La evidencia documenta afectaciones en salud mental asociadas a contextos de prostitución. Alexandro Medrano

A esa dimensión física se suma una menos visible, pero igual de documentada: la salud mental. Estudios publicados en revistas médicas internacionales muestran una alta prevalencia de depresión, ansiedad y estrés postraumático en trabajadoras sexuales.

No se trata de efectos colaterales. Son parte del mismo sistema de vulnerabilidad que condiciona la experiencia de quienes habitan estos contextos.

El entorno social y las barreras institucionales limitan la prevención y el acceso a tratamiento. Alexandro Medrano

La suma de estos elementos dibuja un patrón claro. El estigma social, la violencia y las barreras institucionales no actúan de forma aislada; se refuerzan entre sí, generando entornos donde la atención médica llega tarde o simplemente no llega.

En ese escenario, la salud deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una variable condicionada.

Entender la salud en contextos de prostitución implica ir más allá del dato duro. No basta con medir la prevalencia de enfermedades: es necesario observar las condiciones que las hacen persistentes.

La evidencia es consistente en un punto: sin intervención sobre los factores estructurales, cualquier estrategia de prevención será, en el mejor de los casos, incompleta.