Comisión Disciplinaria "ayuda" al América: Descarta alineación indebida ante Pumas

El drama del Clásico Capitalino saltó directamente de la cancha a los escritorios. Durante el vibrante partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026, el América y los Pumas de la UNAM regalaron un episodio lleno de tensión y controversia en el césped del Estadio Banorte. Todo estalló al minuto 60, cuando el defensor central de las Águilas, Sebastián Cáceres, sufrió una terrible conmoción tras un duro choque de cabezas con el lateral universitario Álvaro Angulo.

El once inicial del América ante Pumas. Mexsport

Lo que parecía un simple protocolo médico se convirtió en un circo en las bancas. El cuerpo técnico azulcrema solicitó el ingreso de Thiago Espinosa en lugar de Miguel 'Shocker' Vázquez. El problema surgió cuando Vázquez, quien ya estaba fuera del terreno de juego, reingresó sorpresivamente para que el jugador sustituido fuera finalmente el uruguayo Cáceres. Esta confusión motivó a la directiva auriazul a interponer una protesta formal por una posible alineación indebida, buscando ganar el partido en la mesa. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó su resolución oficial y apagó el fuego: no existió una falta al reglamento que ameritara perder el encuentro, aunque el cuadro de Coapa no salió ileso de la situación.

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La tensión reinó durante horas en las instalaciones de ambos clubes, pero el organismo rector del balompié azteca fue tajante en su análisis. La Comisión de Árbitros reconoció que existió una omisión grave en el proceso de sustituciones mientras se evaluaba el protocolo de conmoción. Primero autorizaron la salida del 'Shocker' y el ingreso de Espinosa, pero luego permitieron que el equipo local ajustara el movimiento sobre la marcha para sacar al zaguero lastimado.

La bandera del América en un tiro de esquina del Estadio Banorte. Mexsport

A pesar de la evidente desorganización, la Comisión Disciplinaria explicó detalladamente que este error no encajaba en los supuestos normativos de la temida alineación indebida. Según el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX y el Artículo 52 del Reglamento de Sanciones, esta infracción solo aplica en casos muy específicos: participación de futbolistas no registrados, intervención de elementos suspendidos, suplantación de identidad o incumplimiento severo de las condiciones de alineación. Como el caso azulcrema no cumplió con ninguna de estas causales limitativas, el intento de los Pumas por arrebatar el triunfo administrativo fracasó rotundamente.

EL BOLSILLO PAGÓ LOS PLATOS ROTOS: LA MULTA PARA LAS ÁGUILAS Y EL REGAÑO ARBITRAL

Aunque el equipo dirigido por André Jardine salvó su pase deportivo y evitó la catástrofe en los tribunales deportivos, la autoridad no pasó por alto el desorden. Al final de su comunicado, la FMF determinó que el conjunto de Coapa sí violó el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, el cual castiga el no respetar el número de oportunidades o los momentos establecidos para realizar las modificaciones durante el tiempo regular. Por este motivo, le impusieron una multa económica a la institución emplumada.

Luis Enrique Santander quedó señalado tras el América vs Pumas. Mexsport

El veredicto dejó claro que la culpa fue compartida. Mientras el América deberá pagar la sanción monetaria por su descontrol en el área técnica, los silbantes tampoco dormirán tranquilos. La resolución especificó que la Comisión de Árbitros tomará cartas en el asunto para investigar y determinar la responsabilidad directa del cuerpo arbitral que permitió este zafarrancho en pleno partido de Liguilla. Con la resolución sobre la mesa, la atención regresa a donde pertenece: al futbol y a la esperada vuelta en el Olímpico Universitario.