Galilea Montijo desata críticas por drástico cambio en su rostro; "¿es Ninel?"

Galilea Montijo se volvió tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a dos situaciones que llamaron la atención del público: su participación en los XV años de Mafer y los comentarios sobre posibles cambios en su rostro. En su más reciente aparición en el programa Hoy, la famosa generó múltiples reacciones por los cambios en su cara.

Tras su regreso a la televisión, varios usuarios comenzaron a compartir opiniones y observaciones en internet. Algunas personas aseguraron que la presentadora lucía distinta en comparación con apariciones anteriores.

Galilea Montijo (Foto: Mezcal Entertainment)

Galilea Montijo desata críticas por su rostro

La conductora retomó sus actividades en el programa Hoy el pasado 9 de marzo, luego de haber asistido como invitada a la fiesta de XV años de Mafer. Durante la transmisión del matutino participó de manera habitual en las diferentes dinámicas del programa y también condujo la sección de espectáculos.

La emisión transcurrió con normalidad, pero no pasó mucho tiempo para que algunos espectadores comenzaran a comentar en redes sociales sobre la apariencia de la conductora. Varios usuarios señalaron que su rostro se veía diferente en comparación con otras emisiones del programa.

Especial

Las opiniones en redes sociales se dividieron rápidamente. Por un lado, hubo quienes afirmaron notar cambios en el rostro de la presentadora. Por otro lado, varios usuarios defendieron a la conductora y sugirieron que su apariencia podría deberse a otras razones.

Entre las explicaciones que circularon en internet se mencionó la posibilidad de una desvelada, cansancio o incluso algún tratamiento estético reciente. Hasta ahora, la conductora no ha hecho comentarios públicos sobre estas especulaciones.

Especial

“¿Es Galilea o Ninel?”.

“Eso no es de llorar, se hizo algo en su carita, no sé por qué insisten en perjudicarse”.

“Botox, pero fue mucho”.

“Que feo ver como se destruyen la cara, si estaban bien, aunque se pongan miles de cosas no se van a salvar de la vejez”.

Galilea Montijo asistió a los XV años de Mafer como invitada

Además de su regreso a la televisión, otro tema que colocó a la conductora en tendencia fue su presencia en los XV años de Mafer, un evento que reunió a varios invitados.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la presentadora habló sobre su participación en la celebración y aclaró cómo se dio su presencia en el evento.

Captura de pantalla

La conductora explicó que acudió como invitada de la familia y que su participación en la alfombra roja fue únicamente un gesto de apoyo.

"Fueron invitadazos, súper artistas (...), yo fui como invitada de la familia (...), la temática era de la Met Gala en un salón de fiestas. Estuvo tan bonita...".

De acuerdo con sus propias palabras, su presencia en el evento no tuvo fines laborales. Galilea Montijo aseguró que condujo la alfombra roja de la fiesta como un favor para la familia de la festejada y no recibió pago por hacerlo.

PJG