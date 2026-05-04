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Met Gala 2026: los looks que dominaron la noche más importante de la moda

La Met Gala volvió a convertirse en el epicentro de la moda con una alfombra roja que reunió a celebridades, diseñadores y propuestas que mezclaron glamour, riesgo y creatividad

Por: Vanessa Arteaga

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Bad Bunny sorprendió con una transformación que lo hizo lucir prácticamente irreconocible en su caracterización.
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Blake Lively deslumbró en la alfombra roja con un diseño vintage de Versace.
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La gala inició con un nivel muy alto gracias a Sam Smith, quien rindió homenaje al legado de Paul Poiret. El artista británico desfiló con un diseño inspirado en el orientalismo de inicios del siglo XX.Foto: AFP
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Sabrina Carpenter presentó un look que rindió homenaje a una icónica película protagonizada por Audrey Hepburn. El diseño destacó por envolver todo el cuerpo con tiras de película decoradas con cristales tipo diamante, logrando un efecto visual llamativo y cinematográfico.Foto: AFP
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Lisa de Blackpink apareció en la Met Gala con un vestido hecho a la medida por el diseñador Robert Wun.Foto: AFP
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Hailey Bieber llegó a la Met Gala luciendo un corset esculpido elaborado completamente en oro de 24 quilates.Foto: AFP
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El productor teatral Jordan Roth llamó la atención de Hugh Jackman y Sutton Foster, quienes al ver su atuendo reaccionaron con sorpresa y entusiasmo, destacando lo impactante del diseño.Foto: AFP
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Anne Hathaway asistió con un vestido en blanco y negro que destacó por su diseño simbólico, en el que se apreciaba una mano extendida y una paloma integrada en la composición del atuendo.Foto: AFP
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Beyoncé regresó a la Met Gala como copresidenta de la edición 2026, una de las figuras encargadas de liderar el evento de moda cuya finalidad es recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.Foto: AFP
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Foto: AFP
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La Met Gala volvió a robarse las miradas con una alfombra roja que reunió a las figuras más influyentes de la moda, el entretenimiento y el diseño. La noche estuvo marcada por propuestas que oscilaron entre lo elegante, lo arriesgado y lo completamente inesperado, reafirmando el carácter experimental del evento.

Como cada edición, la gala generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cada aparición fue analizada al detalle tanto por especialistas como por el público general. Entre estilos sobrios y apuestas que rompieron con lo tradicional, el evento dejó en claro que la moda sigue siendo un espacio abierto a la creatividad y a la libre interpretación estética.

Aquí te presentamos algunos de los looks más comentados de la Met Gala, una noche donde la alfombra roja se convierte en una pasarela de creatividad sin límites:

cva*

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