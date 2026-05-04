Met Gala 2026: los looks que dominaron la noche más importante de la moda

La Met Gala volvió a robarse las miradas con una alfombra roja que reunió a las figuras más influyentes de la moda, el entretenimiento y el diseño. La noche estuvo marcada por propuestas que oscilaron entre lo elegante, lo arriesgado y lo completamente inesperado, reafirmando el carácter experimental del evento.

Como cada edición, la gala generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cada aparición fue analizada al detalle tanto por especialistas como por el público general. Entre estilos sobrios y apuestas que rompieron con lo tradicional, el evento dejó en claro que la moda sigue siendo un espacio abierto a la creatividad y a la libre interpretación estética.

Aquí te presentamos algunos de los looks más comentados de la Met Gala, una noche donde la alfombra roja se convierte en una pasarela de creatividad sin límites:

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